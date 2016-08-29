查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 评论 ·以国际化标准倒逼消费品质量升级 ·图文：网约车管成出租车是夹生饭 ·微观点 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第6版 : 评论 第9版 : 经济 · 以国际化标准倒逼消费品质量升级 · 图文：网约车管成出租车是夹生饭 · 微观点 6 评论 2016.8.29 星期一 微观点 楚天都市报讯 目前的80后、90后承担的压力比十年前的年轻人承担得更多，由于多是独生子女，他们要承担照顾老人的压力，还要担负车贷、房贷等，所以他们利用出差带来的额外收益补贴生活家用。

——不少城市“空巢青年”群体扩大，一些年轻夫妻一月只见一面，山东省政府参事邓相超分析，这是80后、90后用自己的方式，应对生活压力



反正有专业机构在做，管理上就能稍喘口气；有的购买服务项目是市里统一要求的，监管自然有“大个儿”顶着。

——对政府购买公共服务，有些地方认为事情一“脱”手也就没责任，甚至抱着服务“外包”就万事大吉的心态，安徽省合肥市蜀山区残联理事长董少华介绍，以前意识不到位，对政府购买服务，管理比较松散，也没有形成有效的监管机制



辽沈战役指挥部旧址等重要文物被“明知故拆”，这是藐视法规，刺激公众情感，也是在斩断历史经脉，岂能容忍。

——哈尔滨市双城区包括辽沈战役参谋部旧址、开国上将刘亚楼旧居、东北民主联军独立团旧址在内的7处不可移动文物，被拆迁公司夷为一片废墟。《新京报》27日对此发表社论



电动滑板车、平衡车、独轮电动车等属于国内新兴的电动行驶工具，不符合我国机动车安全标准，也不在非机动车产品目录内，只能视为休闲娱乐工具，在一些专用场地和封闭道路、封闭场所内使用。

——28日北京市消费者协会提醒，电动滑板车此类“代步新宠”国内目前还没有相应的质量标准，极易引发危险，不要作为交通工具使用



P2P网络借贷作为新兴业态，其业务管理涉及多个部门职责，不是哪家监管部门、哪个监管主体能包打天下的。

——日前，网络借贷监管办法正式落地，其中设定了借款金额的上限。银监会普惠金融部主任李均峰强调，对P2P网络借贷要协同监管





