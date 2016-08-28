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图为：武汉探路者青旅的标志性门脸

图为：青旅别具一格的客房

图为：这里的客人们永远都这么嗨

图为：阳光和女儿在外国海边



楚天都市报记者张艳



“道别要早早做才好。因为真的到了最后那一刻，就没法好好道别了……”

从8月23日上午开始，一则“物业期满，武汉探路者国际青年旅舍即将谢幕离场”的文章，在朋友圈中“刷屏”。

倏地，探路者老板娘阳光那张灿若夏花的笑脸，以及那身标志性的打扮——T恤、牛仔加登山鞋，浮现眼前。

湖北首家国际青旅无法续租的消息，一年前就悄然传开，如今离期限只有两个月。因此，大家都带着惊讶与伤感的情绪，异口同声“一定要去再看看阳光姐”。

24日午后，在位于武昌昙华林附近的武汉探路者国际青年旅舍，记者见到了阳光。



11年前

梦想的种子生根发芽



“排队接见，你这是要成网红的节奏吗？”刚刚结束几拨采访的阳光，面对楚天都市报记者打趣，边笑边答：“我早就红过好不好？”

没错，即将四十不惑的阳光，打理青旅11年，起码也红了10年。11年前，她是一个叫宋秀丹的女孩。

宋秀丹说她自带“游走”基因。祖籍沈阳，父母从事矿产测量工作，辗转于全国，落脚于湖北。

爱游走，第一份工作注定是“兔子的尾巴——长不了”。

“早一杯茶，晚一杯茶，除了画图纸就是看报纸，想一想都觉得毛骨悚然。”她说，当年从武大毕业进入事业单位，在那里只呆了一年。父母百般阻挠，那是一份多么符合父母对女儿人生规划的工作。“可我自己不喜欢啊，我想过一点有意思的生活有错吗？”她笑道，在宽大的沙发里耸肩。

她跑到成都做销售，“赚了一些钱”。两年后为爱返汉，嫁给了颇有名气的武汉诗人张先冰。女儿出生后，她代理了一家著名的童装品牌，“又赚了一些钱”。然而，赚钱并非理想。

那些年，她作为一个标准的背包客走过许多城市，住得最多的就是国际青年旅舍。有一年，在杭州一家青旅，看到漂亮的老板娘穿着飘逸的布衫喝茶浇花聊天，她脑袋里一闪念：就是这种生活了！她早就深深迷上了那种包容、热闹又长见识的青旅氛围。

梦想的种子，生了根，要发芽。

2005年，宋秀丹和先生在武汉奔走大半年，终在湖北美院附近觅得佳地：两个大院，三层苏式红砖房，占地1500平米。

她的网名叫阳光，大家便“阳光”“阳光”地叫开了。



11年里

扮靓的客厅人来人往



探路者是湖北首家国际青旅。

万事开头难。

彼时武汉，本非旅游胜地，加上高铁未通，背包客寥寥。请不起太多店员，阳光凡事亲力亲为：扫地、刷马桶、煮咖啡、做饭、叫醒服务……同时把这里当家一样去装扮。

如今，走进探路者的人都会惊艳：这里居然拥有两个大院子。

露天前院，有参天水杉也有花草藤萝，有朝露晚霞也有夜星，坐在木椅上可赏一年四季，惬意。半封闭的后院，有透明天棚，布置得像个咖啡屋，随便一歪，眼前树影，耳边乐曲，闲适。

她还允许客人们即兴发挥，粘贴照片，留QQ号码，甚至涂涂画画写写。多年积淀，这里多元文化的氛围浓得足以包裹住踏入的每一个人。

家越扮越靓，该请客上门。

除了使用网络“推销”这种套路，阳光还亲自跑到一些城市的知名青旅里，邀请外国背包客来武汉深度游。平时，这里还是武汉文青的聚集地。

冷水泡茶。3年后武汉涌入大批背包客，探路者才热闹起来。脑洞时常大开的阳光，吆喝着在这里举办电影展、摄影展、画展、雕塑展、戏曲演出、诗歌朗诵会、音乐会、讲座，等等，吸引着背包客以及本地潮人。“青旅应该是一个世界文化的公共客厅，来自全球各地的背包客在这里交流、分享不同文化，再把武汉的城市文化传递到世界每个角落……阳光说。

2008年，法国电影《老外》来过探路者取景；2009年，著名旅游杂志《孤独星球》首次推介湖北，探路者被推荐为来汉首选落脚地。

“城市首席慢生活空间”、“最具多元文化气质的新生活方式驿站”、“武汉文化新地标”……11年时间，探路者收获了一堆标签，实至，名归。



11年后

有故事的女人成全了自己



采访时，碰上阳光大病初愈，此前在医院呆了两个月。对闲不住的她来说，太难吧？“人生四十一道坎啊，祸不单行。半个月可搞定的手术，偏偏遇到了大出血；又遇到探路者无法续租，哪怕努力很久也找不到合适的新地方，”比以前清瘦许多的她，笑容不改灿烂，豁达地说，“也挺好，我好好休息了一把，明白了很多东西要学会放下。”

她能割舍倾注太多心血的探路者，却放不下一样东西。

她打开电脑，调出海量照片，一边翻一边讲这是谁谁谁，那是在干什么事。探路者最多时住了三十多个国家的人，她随口道来，故事几箩筐。

一名寻找白鳍豚的外国生物学家来到探路者，阳光主动当向导，去东湖畔的水生所，看展览查资料找专家。“来我这里，不是客，是朋友。”

波兰的一位私人定制导游，每年带一拨欧洲游客来中国玩一两个月，来武汉必来探路者。“这两年欧洲经济差了，今年他只带了4个队员，不知明年会怎么样？但愿好起来。”

一个以色列男人，39岁，学材料科学的博士，来探路者时，托阳光寻找一位东方美女。“老板娘偶尔当一下红娘，是不是很八婆？哈哈！”“所以，青旅并不是简单的一张床，它是人与人之间自然不做作的交流空间。”

11年，收获故事与情谊，阳光成全了自己的个性魅力。

而在家庭中，她凭借每年的全球游走，把女儿锻炼成了一枚成熟体贴的小姑娘。“我不是中国式妈妈，女儿总嘲笑我笨，要人照顾；我也不是标准意义上的贤妻良母，家里事管得少，对先生也有歉疚啦，好在探路者马上就要说再见了，我可以先回归家庭……”阳光大眼睛扑闪，话锋一转，“朋友们太热情了，探路者有许多活动，算是告别演出吧，希望你和朋友们一起来玩！”

嗯，来玩！





