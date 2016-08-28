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图为：王晓凌骑车路上，拍的江滩傍晚

图为：王晓凌

图为：2011年林谦和他的车，当时他赶在结冰之前出发去江浙旅行



楚天都市报记者陈凌燕



他们有车，也会开车，但他们开始有意识地选择其他方式出行，骑车、步行或搭公共交通工具……

离开手中的方向盘，他们的生活观念开始变化，生活方式也慢慢改变。

甚至，他们对武汉这座城市，也有了新认识。

近日，楚天都市报记者采访了3位“弃车族”。



14年3辆自行车 陪他看城市看远方



37岁的王晓凌，选择骑车出行，已经14年。

2002年大学毕业后，他在汤逊湖工作，“我家住在司门口，到单位的路程有点远。单位是有班车的，我也坐过，可是觉得像坐在罐头里，难受。”他说。

虽然也可以自己开车，但他灵光一现：不如买一辆自行车，骑车上下班。

从家到单位，有二十多公里，骑一个单程需要1.5-2小时。那会正是私家车开始大量驶入百姓家庭的时候，这个骑车上班的小伙子，成了单位里的话题人物，“不少人看我每天推着自行车，都会议论几句。”王晓凌笑笑说，“可是我就是喜欢骑车的自在感觉，不怕拥堵，主动权在自己手里。”

当然，骑车也有骑车的苦，尤其在武汉这座“四季随机切换”的城市。“有一年冬天，我从家骑车出门，骑到大东门的时候突然开始下大雪，我只好硬着头皮继续骑，骑到单位的时候全身都是湿的，同事们都傻眼了。”他呵呵笑了，然后带着点小得意说，“不过那天我可没迟到。”

2004年他跑到宁夏去工作，仍是骑车上下班。当地壮美的自然风光，让他对骑车的喜爱更进一步，下班了就跟朋友们骑车去玩。“有一回，我们从城市出发往郊区骑，一直骑到半夜，自己都不知道走了多远。第二天清晨，遇到了一位骑着三轮车收废品的大爷，我就跟他探讨人生。”后来，王晓凌又回到武汉。生活地点不断改变，唯有骑车一直不变。

天天骑车，也顺便锻炼了身体，让他对自己的心理和身体都有了更多了解。“2011年，我决定骑车走一次新藏线，从拉萨一直骑到新疆库地乡，到了新疆之后又从库车县一直骑到那拉提，全程顺利。”

如今，王晓凌已经换了第三辆自行车，每天骑行在江城的大街小巷，“你总能看到一些新鲜有趣的东西，这是开车无法替代的。”

他如数家珍：清晨的长江大桥，宁静温和，跟白天车来车往的时候完全不同；傍晚的江滩，沉稳舒展，夕阳在江水上跳跃，美极了……每每此时，他就拿手机拍下来，把这座城市的另一种模样，与朋友们分享。

“骑上车的人不慌，慢慢走，慢慢看。”他说，这就是他喜欢的生活节奏。



开车22年他把车卖了 赫然发现没车挺好



48岁的林谦，是湖北蔚蓝国际航空学校顾问，也是朋友眼中“很酷的人”。

喜欢旅行的他，早在1994年就买了第一辆汽车，是自驾游达人。2012年，为了更好地自驾游，他换了辆切诺基。2016年，他却把车卖了。“今年春天，我本来是准备换辆车，把原来的车卖了之后，过了一段没车的日子，我突然发现，咦，没车也挺好的啊。”林谦说，于是他就跟夫人一商量，干脆不买车了。

开了22年车，突然没了车，能习惯吗？林谦说，有车的时候肯定觉得习惯不了，但真的没了车，就会知道这也不是什么大麻烦，“去近的地方，走路挺舒服；稍远一点，可以骑自行车；再远一点，可以坐公汽、地铁，“就算偏一点，打个车也行，还省了停车的麻烦呢。”

但对于喜欢出门旅行的人来说，没车的感觉是什么样的？

前阵子，林谦就和夫人一起去了恩施一趟。他坦言：“其实出门的话，有车确实是更方便，去哪都把东西往车上一放，一踩油门就行。这一次呢，我们没车，就自己背上行李，坐了火车、长途客运车、乡村巴士……一路折腾下来，肯定不那么方便，但是非常有乐趣。”他总结说，“反正没车的不方便还是能忍受的，何况还特别省钱。”

没有车的日子，林谦觉得挺享受，“出门少一点，自己的时间多一点。步行和骑车的机会多，感觉身体也好了不少，体能上有提高。而且，生活变得更环保了。”

想了想，他又笑着说，在大城市生活，没车的人，面子上会有点受影响，“不过我这个年纪了，对这个面子不是特别在意，如果我年轻个十几岁，也许会挺不住吧，哈哈。”



曾经是优质女司机 现在她要做公交达人



“牛嬷嬷”（网名）今年39岁，设计师。都说女司机手艺不行，她可是朋友眼中的优质女司机、自驾达人。不过，她现在出门首选公共交通。

“今年1月1号起，到目前为止，没摸过方向盘。”她说。

怎么就不开车了呢？她笑了，这变化不是一夜之间，缘起在5年前。

“牛嬷嬷”跟几个朋友去越南玩，在河内逛街，一时迷失方向，“大家都慌了，我找来一张地图，顺利把大家带回酒店。”当晚，她萌生了新想法，“我想起来我以前也是地图达人啊。现在出门就开车，还经常用导航，是不是因为生活太便利了，反而让人失去一些能力？”

那次旅行之后，她开始有意识地减少开车次数，“能步行我就步行，能坐公汽就坐公汽。我发现，武汉的公交真的挺方便的，有公汽、地铁和轮渡，基本上哪儿都能到。”

乘坐公共交通，让她获得了许多新鲜感受，“以前出门开车，全程一个人。坐公汽，满车的人，听人聊天非常有趣。”她说，年轻姑娘聊男朋友，小伙子们聊姑娘，爹爹婆婆会聊明星八卦，“经常有意外之喜，太有意思了。”

频繁乘坐公共交通工具，她才开始认真看站牌，“然后发现好多地名很好听，有时候也会因为一个站名特别吸引我，专门提前下车去看看。”她说，现在对自己生活的这座城市有了更多了解，“有时候朋友们聊到一个地方，说不知道在哪里，我马上就能说，我知道，还能告诉他们坐几路车，那里有什么，他们挺惊讶的。”

“牛嬷嬷”说，她要努力做一个公汽达人，也这么要求自己9岁的女儿，“我经常带她坐公汽，教她认站牌、解决换乘，这也算是一种生存能力的培养吧。”





