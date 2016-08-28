查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 百姓周刊 ·图文：新同学新贩子，武汉欢迎你！ 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 体育 第12版 : 时事 第13版 : 百姓周刊 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 调查 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：新同学新贩子，武汉欢迎你 13 百姓周刊 2016.8.28 星期日 图文：新同学新贩子，武汉欢迎你！ 楚天都市报讯 楚天都市报记者张艳



茶都喝了三道，栽麦子才慌里慌张进了茶馆。“是不是你老婆今天不准你出门唦？”嘀嘀哒“嘴”栽麦子。“款鬼话！我陪儿子买东西克了，他马上要克北京上大学了唦！”栽麦子“得罗”得不行。“哟，马上要开学嘞，你是要好好准备，北方毕竟跟我们这里不一样，”欢喜坨一边恭喜栽麦子，一边对大家说，“对了，一大批外地伢们又要来武汉上大学，你们最想跟他们说么斯？”



好山好水，岔到玩



栽麦子：我先说，我有经验唦！我昨天还在屋里给我儿子列了北京必克的10个地方，清一色的好山好水，但都不要钱！在武汉也有勒样的位子——

首推东湖唦！想在一两个小时内看遍72平方公里的大东湖，最好是骑自行车环东湖绿道走一圈。新来武汉的伢们真是有火，全长28.7公里的东湖绿道刚刚全线贯通，有沥青绿道、石砖路、木栈道和荧光跑道，分段穿插在汽车道中，沿东湖连成一圈！冇得一个地方的秋天比武汉美，武汉秋天最美的地方又在东湖，正暂天气也凉快了，正好克好好玩！

要说武汉的绿道，有武汉第一条郊野绿道后官湖绿道，有可以欣赏金岛、银岛、卧龙岛等九个半岛的金银湖绿道，还有充满小资情调的龟北路，等等，都值得刚来汉的学生伢们克逛一逛，玩一玩！

欢喜坨：还有地方要赶快克一趟，那就是武汉最有名气的国际青年旅舍“探路者”，在昙华林逛一天，再到青旅住一晚上，对学生伢来说那是听了头！



出行方式多，蛮方便



尖板眼：出克玩，还要坐车方便。以前外地伢们听说汉口武昌谈个恋爱，也叫异地恋，从光谷到汉口比武汉到长沙还要远，吓得都不敢来武汉。现在好了，武汉的出行是越来越方便——

栽麦子冇说错，新来武汉的伢们真是点子高，武汉下个月就要新开通25条夜班公交，加上以前的5条通宵公交，共有30条夜班公交线路服务江城夜归人，可以对接70多个地铁站。学生伢们精力充沛，周末喜欢甩起跨子到处玩，现在回晚了就不怕冇得车坐了。

还有，武汉的高速铁路网正在形成“米字快铁”，将来还要打通与长三角、珠三角、京津冀、关中、成渝等城市群之间的快速运输通道。也就是说，武汉马上就要从“九省通衢”变成“九州通衢”了，全国各地来武汉上学的伢们，坐高铁，快、安全、便宜！

武汉的地铁就不消说了，今年有13条地铁同时开建，地铁机场线已确定10月28日通车运营。要不了几年，武汉将拥有10条地铁线路，坐地铁克远城区都是岔滴！

欢喜坨：除了地铁，武汉还有地面上的地铁BRT、有轨电车、无人驾驶车……唉呀，名堂太多了，新来的学生伢一时半会肯定还裹不清白！



不当吃货，枉来武汉



嘀嘀哒：武汉小吃名震天下，新来武汉的学生伢们到武汉每天可以好好撮了——

过早嘛，品种就太多了。热干面、豆皮、汤包、糊米酒、面窝、欢喜坨是一定要吃的，反正一个星期过早可以不重样。

湖北菜那一定是要尝尝的，可以吃到正宗的武昌鱼了，过几个月洪山菜薹又要上市了，可以给爸爸妈妈寄几把回克；还有，一定要喝武汉用吊子煨的藕汤，用瓦罐煨的鸡汤、用新鲜鱼现做的鱼圆汤……还有武汉的宵夜，那是太有名了哇，不管是热死人的夏天还是北风吹的冬天，一到晚上，背街小巷、刁子角落哈是好吃的……



武汉话，还是要学几句



咵爹爹：你们教学生伢们在武汉么样吃喝玩乐，我就来教学生伢们么样说武汉话！武汉话，就是武汉的一大特色，在武汉读几年书，肯定要会搞几句武汉话唦！我准备了蛮经典的两句话，包这些伢们三把两哈掌握武汉话的精髓——

首先掌握一点，在武汉话里，冇得卷舌音，“zh、ch、sh”一律念“z、c、s”，“ing”的一律念“in”，没有后鼻音。“L”“N”不分，“恋”、“念”同音；“u”“v”相同，鹿和绿都念成“楼”。

比如这段话：“一个穿绿（lǜ）军装的陆（lu）军炊事班战士，来到花楼（lou）街，买了六（liu）斤肉（rou）”。用武汉话念，这几个字一律念“楼”（音调介乎二三声之间）。

还比如这段话：苕货瞄老婆奏菜，带旁边不停裸连：“油放多了，莫搞寒了……”他老婆说：“你蛮嘀哆嘞，么样奏菜，我心里冇得哈数？”苕货说：“我只是想让你晓得，我带开车时，你带旁边也嘀哆得很，不是叫我超车，就是说我呛个苕，你冇想过我的感觉如何？”哈哈，听得懂吗？听不懂赶快学！

欢喜坨：我们茶馆可以对学生伢们开一个“武汉话速成班”，咵爹爹您家是老武汉，您家来主讲！



不管么样，就是喜欢你



楚小丫：你们都说得蛮好，不过太接地气了。我想把几首网上最近蛮火的诗送给新来武汉的学生伢们，让他们“秒懂”我们武汉人对武汉的感情，不管么样不好，就是喜欢我们大武汉——

我还是很喜欢你/我还是很喜欢你/像风走了八千里/不问归期

我还是很喜欢你/像早春武大樱花落雨/经年不渝

我还是很喜欢你/像汉口江滩日落潮汐/不能自己

我还是很喜欢你/像香火氤氲的归元寺/佛音悠远

我还是很喜欢你/像黎黄陂路树梢的蝉鸣/乐此不疲

我还是很喜欢你/像等候故人多年的江汉关/茕茕孑立

我还是很喜欢你/像琴台剧院上演的歌剧/恍如梦呓

我还是很喜欢你/像神经质的天气/一日四季

欢喜坨：啧啧啧，楚小丫你太“者”了！哦，不！是太文艺范了，如今学生伢都是“王母娘娘戴茉莉花——喜欢那个调调”！我都听得心驰神往，你看看，鸡皮疙瘩都起来了……





