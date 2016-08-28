查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 时事 ·广告 ·图文：头号犯罪嫌疑人投案自首 ·图文：近百台挖掘机齐砸桥面 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 体育 第12版 : 时事 第13版 : 百姓周刊 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 调查 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 广告 · 图文：头号犯罪嫌疑人投案自首 · 图文：近百台挖掘机齐砸桥面 12 时事 2016.8.28 星期日 图文：近百台挖掘机齐砸桥面 南昌服役24年立交桥一夜间被拆除 楚天都市报讯 图为：近百台挖掘机同时工作，场面十分壮观 CFP图



据中新社电8月26日22时28分，随着一阵鞭炮声的响起，近百台挖掘机发出隆隆的敲击声，顿时，烟尘四起，服役了24年的南昌市永和门立交桥一点点被“侵蚀”，从高空俯瞰，拆除现场颇为壮观。根据南昌市轨道交通的规划要求，拆除立交桥是为建设中的地铁2号线让路。

南昌永和门立交桥从当晚的6时到正式封桥，一直都有市民陆陆续续前来合影留念。“我们每天从桥下走，从来没想过这座桥就要拆了。”今年46岁的刘女士，曾是附近物资大楼的一名销售员。她经历了永和门立交桥的修建、通车；如今听说立交桥即将被拆除，早已不在物资大楼工作的刘女士，一下班就特地赶到这里，打算趁立交桥拆除之前与它合影留念。

“这里是南昌的老城门，永和门立交桥被拆除以后，老城门的地标就没有了。”熟悉南昌历史的70岁老人高渊明说，这里之所以叫做“永和门立交桥”，是因为叠山路和八一大道的交界处，原是南昌七座城门之一的“永和门”所在地，故此命名。立交桥的存在也是对老城门的一种纪念方式。老人担心，一旦“永和门立交桥”被拆除，那么“永和门”的历史，也很难再让将来的年轻人所了解。





