查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 时事 ·广告 ·图文：头号犯罪嫌疑人投案自首 ·图文：近百台挖掘机齐砸桥面 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 体育 第12版 : 时事 第13版 : 百姓周刊 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 调查 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 广告 · 图文：头号犯罪嫌疑人投案自首 · 图文：近百台挖掘机齐砸桥面 12 时事 2016.8.28 星期日 山东女大学生遭电信诈骗案5人落网 图文：头号犯罪嫌疑人投案自首 楚天都市报讯 据央视报道山东临沂罗庄区徐玉玉电信诈骗案的头号犯罪嫌疑人陈文辉，于27日投案自首。此前，犯罪嫌疑人熊超、郑金锋、陈福地、黄进春已被抓获。目前，此案的六名主要犯罪嫌疑人中，已有5人落网，另有一名犯罪嫌疑人郑贤聪还在逃，公安部已发布A级通缉令公开通缉。

8月19日，临沂市罗庄区发生一起电信诈骗案，18岁的女大学生徐玉玉被他人以发放助学金为由，通过银行ATM机转账的方式诈骗9900元。发现被骗后，徐玉玉与其父一起到公安机关报案，回家途中晕倒，出现心脏骤停，送医院抢救无效死亡。

案件发生后，公安部立即组织山东、福建、江西、广东等地公安机关开展侦查。经工作查明，此案为犯罪嫌疑人陈文辉、郑金锋、陈福地、熊超、郑贤聪、黄进春等人所为。26日，公安部已发布A级通缉令，山东警方正在相关地区继续工作，在有关地区协同支持下全力追捕涉案人员。



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山东公安：电信诈骗初查后一律立为刑事案件侦办



据新华社电山东省公安厅27日通报，将进一步完善受立案机制，接到电信诈骗警情和群众报案，第一时间录入信息，经初步审查后，一律立为刑事案件侦办。

山东省公安厅要求全省各级公安机关进一步完善受立案机制，接到电信诈骗警情和群众报案，要第一时间录入信息，经初步审查后，一律立为刑事案件侦办。要加大电信诈骗案件侦办力度，多警种合成作战，重大案件局长挂帅，集中优势警力，尽快侦破。

山东公安还要求反诈骗中心实行24小时快速响应，开展资金查询止付。要加强案件串并分析，拓展大数据信息技术在打击治理工作中的广度、深度应用，加大对侵犯公民个人信息、伪基站、黑广播等关联犯罪打击力度和追赃、返赃力度。





