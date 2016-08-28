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后官湖半马10月开跑
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体育
2016.8.28 星期日
后官湖半马10月开跑
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者马明玉）昨日，2016武汉后官湖半程马拉松、全国半程马拉松锦标赛武汉站暨Kiss Run女子半程马拉松新闻发布会在蔡甸举行。在发布会上记者获悉，此次赛事将于10月30日上午8时30分在武汉中法生态城准时鸣枪开跑。
后官湖半马是全国半程锦标赛五站之一，竞赛共分为男、女子半程和男、女子健康跑项目，共有6000个名额。据悉，男、女半马冠军将获得2万元人民币奖金。同时，本次赛事依据中国田径协会规定，设定九个大众选手年龄组，每个年龄组的男、女第一名将收获1000元现金奖励。与以往马拉松不同的是，赛事组委会将以快递到家的方式为所有参赛选手送上装备。此外，明年的武汉马拉松还为后官湖半马的完赛者提供了100个参赛名额，最终通过抽签获得。
根据组委会安排，2016后官湖半马报名从8月29日上午10点起至9月11日上午10点截止。跑友们可登录赛事官网报名，也可通过“极峰体育”微信公众号报名。在半程报名人数超过2000人时，将采用抽签方式选取参赛选手。健康跑报名时间从9月1日上午10点起，报满为止。