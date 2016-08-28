查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 体育 ·图文：前曼城主帅佩莱格里尼执掌华夏幸福 ·图文：李铁下课折射土帅的尴尬 ·广告：百强房企庭瑞集团捐赠30万元 资助新洲李集百余名贫困学子 ·汉军止住连败颓势 ·后官湖半马10月开跑 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 体育 第12版 : 时事 第13版 : 百姓周刊 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 调查 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：前曼城主帅佩莱格里尼执掌 · 图文：李铁下课折射土帅的尴尬 · 广告：百强房企庭瑞集团捐赠30 · 汉军止住连败颓势 · 后官湖半马10月开跑 11 体育 2016.8.28 星期日 后官湖半马10月开跑 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者马明玉）昨日，2016武汉后官湖半程马拉松、全国半程马拉松锦标赛武汉站暨Kiss Run女子半程马拉松新闻发布会在蔡甸举行。在发布会上记者获悉，此次赛事将于10月30日上午8时30分在武汉中法生态城准时鸣枪开跑。

后官湖半马是全国半程锦标赛五站之一，竞赛共分为男、女子半程和男、女子健康跑项目，共有6000个名额。据悉，男、女半马冠军将获得2万元人民币奖金。同时，本次赛事依据中国田径协会规定，设定九个大众选手年龄组，每个年龄组的男、女第一名将收获1000元现金奖励。与以往马拉松不同的是，赛事组委会将以快递到家的方式为所有参赛选手送上装备。此外，明年的武汉马拉松还为后官湖半马的完赛者提供了100个参赛名额，最终通过抽签获得。

根据组委会安排，2016后官湖半马报名从8月29日上午10点起至9月11日上午10点截止。跑友们可登录赛事官网报名，也可通过“极峰体育”微信公众号报名。在半程报名人数超过2000人时，将采用抽签方式选取参赛选手。健康跑报名时间从9月1日上午10点起，报满为止。





