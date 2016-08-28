查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 体育 ·图文：前曼城主帅佩莱格里尼执掌华夏幸福 ·图文：李铁下课折射土帅的尴尬 ·广告：百强房企庭瑞集团捐赠30万元 资助新洲李集百余名贫困学子 ·汉军止住连败颓势 ·后官湖半马10月开跑 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 体育 第12版 : 时事 第13版 : 百姓周刊 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 调查 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：前曼城主帅佩莱格里尼执掌 · 图文：李铁下课折射土帅的尴尬 · 广告：百强房企庭瑞集团捐赠30 · 汉军止住连败颓势 · 后官湖半马10月开跑 11 体育 2016.8.28 星期日 4比0主场大胜大连一方 汉军止住连败颓势 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者蔡毅）昨晚在中甲联赛第24轮比赛中，坐镇主场的武汉卓尔以4比0战胜大连一方，报了上半程联赛客场0比4不敌对手的一箭之仇，同时如愿地结束了联赛4连败的颓势。本场比赛过后，武汉队积28分，排名升至联赛第11位，暂时摆脱降级圈。

上一轮比赛结束后，4连败的武汉队与青岛中能同积25分，因进球数少排名联赛倒数第二。为了激发队员的斗志，俱乐部开出了300万元赢球奖金。本场比赛一开始，武汉队就压着对手踢。第12分钟，武汉队前场任意球发到禁区内，一方队球员踢漏，被身后的约翰逊拿球轻松射门得分，1比0。第23分钟，约翰逊依仗个人能力的突破射门，换来了杨超声的补射，将比分锁定为2比0。第79分钟，约翰逊禁区外拿球后带进禁区，摆脱防守后左脚小角度射门得分，3比0。第84分钟，姚翰林外围远射破门再得一分。

当场上球员带着4比0的比分走向休息室时，俱乐部全体人员站在休息室前与他们一一击掌庆祝。这一刻，汉军将士脸上露出了久违的笑容。赛后，武汉队主帅费拉拉直言：“我要感谢队员们，是他们在这一周的努力付出换来了一场胜利；我也要感谢所有关心球队的人们，是他们的支持，给了我们信心和前进的动力。”





