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 第11版 体育
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楚天都市报电子版
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11 体育 2016.8.28 星期日
4比0主场大胜大连一方
汉军止住连败颓势
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者蔡毅）昨晚在中甲联赛第24轮比赛中，坐镇主场的武汉卓尔以4比0战胜大连一方，报了上半程联赛客场0比4不敌对手的一箭之仇，同时如愿地结束了联赛4连败的颓势。本场比赛过后，武汉队积28分，排名升至联赛第11位，暂时摆脱降级圈。
    上一轮比赛结束后，4连败的武汉队与青岛中能同积25分，因进球数少排名联赛倒数第二。为了激发队员的斗志，俱乐部开出了300万元赢球奖金。本场比赛一开始，武汉队就压着对手踢。第12分钟，武汉队前场任意球发到禁区内，一方队球员踢漏，被身后的约翰逊拿球轻松射门得分，1比0。第23分钟，约翰逊依仗个人能力的突破射门，换来了杨超声的补射，将比分锁定为2比0。第79分钟，约翰逊禁区外拿球后带进禁区，摆脱防守后左脚小角度射门得分，3比0。第84分钟，姚翰林外围远射破门再得一分。
    当场上球员带着4比0的比分走向休息室时，俱乐部全体人员站在休息室前与他们一一击掌庆祝。这一刻，汉军将士脸上露出了久违的笑容。赛后，武汉队主帅费拉拉直言：“我要感谢队员们，是他们在这一周的努力付出换来了一场胜利；我也要感谢所有关心球队的人们，是他们的支持，给了我们信心和前进的动力。”


   