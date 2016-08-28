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广告：百强房企庭瑞集团捐赠30
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2016.8.28 星期日
广告：百强房企庭瑞集团捐赠30万元 资助新洲李集百余名贫困学子
楚天都市报讯 “真心感谢庭瑞集团叔叔阿姨们的无私帮助！大学4年里，我一定发奋学习，将来努力回报社会，把这份爱心传承下去……”26日，庭瑞集团向武汉新洲李集街120名贫困大学新生捐资30万元，帮助这些学子圆梦大学，受资助学子十分感动。
被长江大学录取的小陈同学是此次接受资助学子中的一员，“很小的时候父亲就去世了，留下我和残疾母亲相依为命。是政府帮助我免去了学杂费，我才有机会考上大学。眼看就要开学，正在为大学学费发愁，感谢庭瑞集团的及时相助。”她说。
捐赠仪式上，庭瑞集团董事长张华将助学金一一交到学生手中，对他们金榜题名表示祝贺。张华与学生代表亲切交谈，询问了他们学习和家庭情况，并表示，当天受到资助的学生，今后若遇到学习上的困难，都可以给他写信，庭瑞集团将全力帮助他们完成学业。
李集街道党工委书记童建娇介绍，今年李集街高考取得大丰收，全街共有146名学生考上一、二本大学，有13人高考分数超过600分。然而，其中很多寒门学子因家庭条件的限制，筹齐学费、生活费有困难。
此前，自2011年武汉实友房地产公司落户李集街以来，已连续5年资助当地贫困学子，累计捐赠81万元善款。去年，中国百强房企庭瑞集团并购重组了实友公司后，集团董事长张华表示，要将资助贫困学子的活动继续办下去，而且要越办越好。
作为武汉本土企业、房地产百强企业，庭瑞集团一直默默履行着一个大企业的社会使命，持续救助社会困难人群，多年来，长期支持特困群众救助、防洪救灾工作、西藏捐路捐学等，对外捐赠累计已逾2000万元。
在心系新洲区李集街贫困学子的同时，庭瑞集团还长期关心汉阳区燎原村村民的生活，积极改善该村的生活环境，组织纳凉电影节、义务便民服务、“庭瑞集团·燎原经贸八年情深大型联欢汇演”等活动，大力支持燎原村的社区工作。 文/胡长幸