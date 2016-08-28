查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 体育 ·图文：前曼城主帅佩莱格里尼执掌华夏幸福 ·图文：李铁下课折射土帅的尴尬 ·广告：百强房企庭瑞集团捐赠30万元 资助新洲李集百余名贫困学子 ·汉军止住连败颓势 ·后官湖半马10月开跑 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 体育 第12版 : 时事 第13版 : 百姓周刊 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 调查 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：前曼城主帅佩莱格里尼执掌 · 图文：李铁下课折射土帅的尴尬 · 广告：百强房企庭瑞集团捐赠30 · 汉军止住连败颓势 · 后官湖半马10月开跑 11 体育 2016.8.28 星期日 广告：百强房企庭瑞集团捐赠30万元 资助新洲李集百余名贫困学子 楚天都市报讯 “真心感谢庭瑞集团叔叔阿姨们的无私帮助！大学4年里，我一定发奋学习，将来努力回报社会，把这份爱心传承下去……”26日，庭瑞集团向武汉新洲李集街120名贫困大学新生捐资30万元，帮助这些学子圆梦大学，受资助学子十分感动。

被长江大学录取的小陈同学是此次接受资助学子中的一员，“很小的时候父亲就去世了，留下我和残疾母亲相依为命。是政府帮助我免去了学杂费，我才有机会考上大学。眼看就要开学，正在为大学学费发愁，感谢庭瑞集团的及时相助。”她说。

捐赠仪式上，庭瑞集团董事长张华将助学金一一交到学生手中，对他们金榜题名表示祝贺。张华与学生代表亲切交谈，询问了他们学习和家庭情况，并表示，当天受到资助的学生，今后若遇到学习上的困难，都可以给他写信，庭瑞集团将全力帮助他们完成学业。

李集街道党工委书记童建娇介绍，今年李集街高考取得大丰收，全街共有146名学生考上一、二本大学，有13人高考分数超过600分。然而，其中很多寒门学子因家庭条件的限制，筹齐学费、生活费有困难。

此前，自2011年武汉实友房地产公司落户李集街以来，已连续5年资助当地贫困学子，累计捐赠81万元善款。去年，中国百强房企庭瑞集团并购重组了实友公司后，集团董事长张华表示，要将资助贫困学子的活动继续办下去，而且要越办越好。

作为武汉本土企业、房地产百强企业，庭瑞集团一直默默履行着一个大企业的社会使命，持续救助社会困难人群，多年来，长期支持特困群众救助、防洪救灾工作、西藏捐路捐学等，对外捐赠累计已逾2000万元。

在心系新洲区李集街贫困学子的同时，庭瑞集团还长期关心汉阳区燎原村村民的生活，积极改善该村的生活环境，组织纳凉电影节、义务便民服务、“庭瑞集团·燎原经贸八年情深大型联欢汇演”等活动，大力支持燎原村的社区工作。 文/胡长幸





