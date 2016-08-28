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后官湖半马10月开跑
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体育
2016.8.28 星期日
图文：李铁下课折射土帅的尴尬
楚天都市报讯 图为：李铁
随着李铁的下课，身在中超的本土主帅仅剩下了4位，他们是贾秀全（河南建业）、谢峰（北京国安）、马林（辽宁宏运）和李金羽（石家庄永昌），从目前的状况来看，他们的处境同样不容乐观。
成绩低迷 下课并不意外
作为一名年轻的少帅，李铁非常渴望能够为本土教练正名，在此前与国足领队郭炳颜的风波中，李铁曾经不满地表示：“国产教练怎么了？我们取得的成绩真的比外国教练差吗？我们也很努力！”
那时，作为升班马的华夏幸福在一波4连胜中，先后击败了北京国安、山东鲁能等传统强队，并一度位居联赛排名榜的第二，与广州恒大队的积分差距只有5分。但自中超第15轮，华夏幸福以0比2不敌上海上港后，遭遇伤病困扰的他们一蹶不振，近9轮联赛，李铁交出的成绩单仅为1胜2平6负，其排名从第2滑落至第5。不仅争冠无望，而且能否抢得一个亚冠的入场券都要打个大大的问号。
作为一名年轻主教练，李铁的能力一直受到质疑，如过于信赖阵中的大牌外援等，特别是在大牌外援出现伤病时，李铁没有表现出调整之功，球队呈现出失控的状态，这也是华夏幸福投资人最不满的地方。除此之外，因不满国家队的安排，李铁在赛后的新闻发布会上炮轰国足领队郭炳颜，也暴露了李铁不成熟的一面。
处境艰难 土帅朝不保夕
李铁下课后，目前在中超赛场的土帅只剩下4个人，让我们来看看他们的近况：目前率队在中超积分榜上排名最靠前的是贾秀全，他所率领的河南建业，虽然一直都不被看好，但却凭借顽强的防守，以及死缠烂打的精神，以9胜4平10负积31分排名第7，保级已无忧。以河南建业队的纸面实力和不多的投入，能够取得这一战绩，贾秀全暂时帅位无忧。
处境微妙的是马林，年年靠卖人来维持生计的辽足，在二次转会中“画风”突变，与其他俱乐部一样开始烧钱，他们不仅以1300万欧元引来了前德甲不来梅队的前锋乌贾，还在多个位置通过引援来强化球队实力。但在最需要马林拿出成绩的时候，辽足近6轮仅1胜3平2负，再次坠落到了保级圈中。
另两位土帅扮演的是“救火队员”的角色。扎切罗尼执教期间，因为水土不服，导致国安沦落到保级圈。在谢峰走马上任之后，国安的战绩明显反弹，但因为欠债太多，欲杀入联赛前三或前四，几乎不可能了。李金羽的处境更加艰难，在半途接手球队后，永昌近10轮仅胜1场，目前已成中超降级的最大热门。 叶青