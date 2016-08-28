查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 体育 ·图文：前曼城主帅佩莱格里尼执掌华夏幸福 ·图文：李铁下课折射土帅的尴尬 ·广告：百强房企庭瑞集团捐赠30万元 资助新洲李集百余名贫困学子 ·汉军止住连败颓势 ·后官湖半马10月开跑 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 体育 第12版 : 时事 第13版 : 百姓周刊 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 调查 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：前曼城主帅佩莱格里尼执掌 · 图文：李铁下课折射土帅的尴尬 · 广告：百强房企庭瑞集团捐赠30 · 汉军止住连败颓势 · 后官湖半马10月开跑 11 体育 2016.8.28 星期日 中超又添大牌洋帅 图文：前曼城主帅佩莱格里尼执掌华夏幸福 楚天都市报讯 佩莱格里尼

2004年，佩帅正式登陆欧洲五大联赛的舞台，成为西甲比利亚雷亚尔队的主教练。在智利人的带领下，“黄色潜水艇”在低预算的情况下打入欧冠1/4决赛。

2009年夏天，皇马向佩莱格里尼发来邀请，那个赛季，他率皇马获得了96分，但仍以3分之差位居巴萨之后屈居亚军。

2013年，佩帅从西甲马拉加加盟曼城，并在当赛季率队获得英超联赛冠军和联赛杯冠军，并曾3次获得英超月度最佳主帅。

2014-2015赛季，他率曼城获得英超亚军和欧冠资格。上赛季，他率领曼城获得了第4的成绩。



楚天都市报讯继斯科拉里、埃里克森、马加特等之后，中超又迎来了一位绝对大牌的洋帅。昨天，河北华夏幸福俱乐部宣布主教练李铁下课，大名鼎鼎的前英超曼城队主帅佩莱格里尼成为继任者。

与斯科拉里等相比，佩莱格里尼可谓正值职业生涯的火热期。虽然在与曼城解约后，他已在家赋闲3个月之久，但与其发生绯闻的球队不在少数，在与华夏幸福签约前，佩帅的手中就已经拿到了两个欧冠球队的邀约，可谓是不愁下家。据了解，佩莱格里尼之所以会选择华夏幸福，丰厚的薪酬待遇是主要原因之一，据知情者透露，佩帅以及他所带来的团队年薪将会超过1000万欧元，与当年里皮的团队执教恒大时的年薪差不多。

另一个促使佩帅来华的原因在于华夏幸福的远期目标，他们希望能够复制恒大的成功，在三年时间里夺取中超冠军、五年时间内争取夺取亚冠冠军。佩莱格里尼表示，这样的规划注定会有着美好的前程，自己愿意到亚洲接受全新的挑战！

据介绍，华夏幸福不会留用李铁原有的教练班子成员，佩莱格里尼将带5名助手全面接手球队，这其中包括助理教练、体能教练、守门员教练，以及专职的理疗师和队医。 叶青





