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后官湖半马10月开跑
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体育
2016.8.28 星期日
中超又添大牌洋帅
图文：前曼城主帅佩莱格里尼执掌华夏幸福
楚天都市报讯 佩莱格里尼
2004年，佩帅正式登陆欧洲五大联赛的舞台，成为西甲比利亚雷亚尔队的主教练。在智利人的带领下，“黄色潜水艇”在低预算的情况下打入欧冠1/4决赛。
2009年夏天，皇马向佩莱格里尼发来邀请，那个赛季，他率皇马获得了96分，但仍以3分之差位居巴萨之后屈居亚军。
2013年，佩帅从西甲马拉加加盟曼城，并在当赛季率队获得英超联赛冠军和联赛杯冠军，并曾3次获得英超月度最佳主帅。
2014-2015赛季，他率曼城获得英超亚军和欧冠资格。上赛季，他率领曼城获得了第4的成绩。
楚天都市报讯继斯科拉里、埃里克森、马加特等之后，中超又迎来了一位绝对大牌的洋帅。昨天，河北华夏幸福俱乐部宣布主教练李铁下课，大名鼎鼎的前英超曼城队主帅佩莱格里尼成为继任者。
与斯科拉里等相比，佩莱格里尼可谓正值职业生涯的火热期。虽然在与曼城解约后，他已在家赋闲3个月之久，但与其发生绯闻的球队不在少数，在与华夏幸福签约前，佩帅的手中就已经拿到了两个欧冠球队的邀约，可谓是不愁下家。据了解，佩莱格里尼之所以会选择华夏幸福，丰厚的薪酬待遇是主要原因之一，据知情者透露，佩帅以及他所带来的团队年薪将会超过1000万欧元，与当年里皮的团队执教恒大时的年薪差不多。
另一个促使佩帅来华的原因在于华夏幸福的远期目标，他们希望能够复制恒大的成功，在三年时间里夺取中超冠军、五年时间内争取夺取亚冠冠军。佩莱格里尼表示，这样的规划注定会有着美好的前程，自己愿意到亚洲接受全新的挑战！
据介绍，华夏幸福不会留用李铁原有的教练班子成员，佩莱格里尼将带5名助手全面接手球队，这其中包括助理教练、体能教练、守门员教练，以及专职的理疗师和队医。 叶青