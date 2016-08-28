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第10版 文娱
·《权力的游戏》制片人将拍《中国女皇》武则天
·图文：央视聚焦天价片酬
·图文：汤唯顺产生女报喜“我卸货了”
·图文：袁咏仪为张智霖庆生摆泰坦尼克造型
·图文：男星试镜《美队》被健壮“雷神”吓退
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《权力的游戏》制片人将拍《中国
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图文：央视聚焦天价片酬
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图文：汤唯顺产生女报喜“我卸货
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图文：男星试镜《美队》被健壮“
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文娱
2016.8.28 星期日
图文：男星试镜《美队》被健壮“雷神”吓退
楚天都市报讯 演员约翰·卡拉辛斯基（图左）日前透露，自己在参加《美国队长》选角时，巧遇“雷神”克里斯·海姆斯沃斯（图右）路过，他直接被对方的壮硕身材吓倒，放弃了试镜。
约翰·卡拉辛斯基说，自己接到试镜邀请后，很开心地前去。他穿上美国队长的战斗服，兴奋不已，正在这时，饰演雷神的克里斯·海姆斯沃从他身边经过，跟他打了声招呼“嘿，兄弟”，对方健硕的身材让他顿时泄了气，他笑称，自己算是被“吓醒”，默念“好吧我不会是美国队长的”，于是便放弃了试镜。 新浪