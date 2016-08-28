查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 文娱 ·《权力的游戏》制片人将拍《中国女皇》武则天 ·图文：央视聚焦天价片酬 ·图文：汤唯顺产生女报喜“我卸货了” ·图文：袁咏仪为张智霖庆生摆泰坦尼克造型 ·图文：男星试镜《美队》被健壮“雷神”吓退 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 体育 第12版 : 时事 第13版 : 百姓周刊 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 调查 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 《权力的游戏》制片人将拍《中国 · 图文：央视聚焦天价片酬 · 图文：汤唯顺产生女报喜“我卸货 · 图文：袁咏仪为张智霖庆生摆泰坦 · 图文：男星试镜《美队》被健壮“ 10 文娱 2016.8.28 星期日 图文：男星试镜《美队》被健壮“雷神”吓退 楚天都市报讯 演员约翰·卡拉辛斯基（图左）日前透露，自己在参加《美国队长》选角时，巧遇“雷神”克里斯·海姆斯沃斯（图右）路过，他直接被对方的壮硕身材吓倒，放弃了试镜。

约翰·卡拉辛斯基说，自己接到试镜邀请后，很开心地前去。他穿上美国队长的战斗服，兴奋不已，正在这时，饰演雷神的克里斯·海姆斯沃从他身边经过，跟他打了声招呼“嘿，兄弟”，对方健硕的身材让他顿时泄了气，他笑称，自己算是被“吓醒”，默念“好吧我不会是美国队长的”，于是便放弃了试镜。 新浪





