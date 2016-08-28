查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 文娱 ·《权力的游戏》制片人将拍《中国女皇》武则天 ·图文：央视聚焦天价片酬 ·图文：汤唯顺产生女报喜“我卸货了” ·图文：袁咏仪为张智霖庆生摆泰坦尼克造型 ·图文：男星试镜《美队》被健壮“雷神”吓退 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 体育 第12版 : 时事 第13版 : 百姓周刊 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 调查 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 《权力的游戏》制片人将拍《中国 · 图文：央视聚焦天价片酬 · 图文：汤唯顺产生女报喜“我卸货 · 图文：袁咏仪为张智霖庆生摆泰坦 · 图文：男星试镜《美队》被健壮“ 10 文娱 2016.8.28 星期日 图文：袁咏仪为张智霖庆生摆泰坦尼克造型 楚天都市报讯 8月27日是张智霖45岁生日，袁咏仪晒出与张智霖合照并配文称：“我的Hero！生日快乐。”

照片中，两人大摆《泰坦尼克号》的经典pose，网友纷纷为这对模范夫妻送上祝福。

1992年，袁咏仪在北京拍《边城浪子》时与张智霖相识并恋爱。1994年正式公开恋爱关系，2001年2月，两人在美国旅行时秘密结婚。2006年，儿子张慕童出生。 腾讯





