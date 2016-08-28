《权力的游戏》制片人将拍《中国女皇》武则天图文：央视聚焦天价片酬图文：汤唯顺产生女报喜“我卸货了”图文：袁咏仪为张智霖庆生摆泰坦尼克造型图文：男星试镜《美队》被健壮“雷神”吓退
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 第10版 文娱
·《权力的游戏》制片人将拍《中国女皇》武则天
·图文：央视聚焦天价片酬
·图文：汤唯顺产生女报喜“我卸货了”
·图文：袁咏仪为张智霖庆生摆泰坦尼克造型
·图文：男星试镜《美队》被健壮“雷神”吓退
楚天都市报电子版
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10 文娱 2016.8.28 星期日
图文：袁咏仪为张智霖庆生摆泰坦尼克造型
    楚天都市报讯 8月27日是张智霖45岁生日，袁咏仪晒出与张智霖合照并配文称：“我的Hero！生日快乐。”
    照片中，两人大摆《泰坦尼克号》的经典pose，网友纷纷为这对模范夫妻送上祝福。
    1992年，袁咏仪在北京拍《边城浪子》时与张智霖相识并恋爱。1994年正式公开恋爱关系，2001年2月，两人在美国旅行时秘密结婚。2006年，儿子张慕童出生。 腾讯


   