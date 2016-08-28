《权力的游戏》制片人将拍《中国女皇》武则天图文：央视聚焦天价片酬图文：汤唯顺产生女报喜“我卸货了”图文：袁咏仪为张智霖庆生摆泰坦尼克造型图文：男星试镜《美队》被健壮“雷神”吓退
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 第10版 文娱
·《权力的游戏》制片人将拍《中国女皇》武则天
·图文：央视聚焦天价片酬
·图文：汤唯顺产生女报喜“我卸货了”
·图文：袁咏仪为张智霖庆生摆泰坦尼克造型
·图文：男星试镜《美队》被健壮“雷神”吓退
楚天都市报电子版
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10 文娱 2016.8.28 星期日
图文：汤唯顺产生女报喜“我卸货了”
    楚天都市报讯 汤唯生了！
    昨日她在网上报喜：“Hello，向大家报告，我卸货了。前天我在香港顺产生了一个女儿，3.41公斤，很健康、因为她的哭声是全院第一嘹亮。”
    汤唯2014年8月与韩国导演金泰勇结婚，今年2月宣布怀孕。 网易


   