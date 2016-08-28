查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 文娱 ·《权力的游戏》制片人将拍《中国女皇》武则天 ·图文：央视聚焦天价片酬 ·图文：汤唯顺产生女报喜“我卸货了” ·图文：袁咏仪为张智霖庆生摆泰坦尼克造型 ·图文：男星试镜《美队》被健壮“雷神”吓退 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 体育 第12版 : 时事 第13版 : 百姓周刊 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 调查 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 《权力的游戏》制片人将拍《中国 · 图文：央视聚焦天价片酬 · 图文：汤唯顺产生女报喜“我卸货 · 图文：袁咏仪为张智霖庆生摆泰坦 · 图文：男星试镜《美队》被健壮“ 10 文娱 2016.8.28 星期日 图文：央视聚焦天价片酬 有人叫好说该管 也有人说这是“市场规律” 楚天都市报讯 图为：《如懿传》两主演片酬达1.5亿元

图为：《幻城》、《致青春2》被批高片酬拯救不了作品质量



楚天都市报记者张聪



一边是喊打喊杀的行业内人士，一边是继续高涨的演员身价，“熟悉的配方，熟悉的味道”，这故事从2011年开始连续上演，近日再次受人瞩目。

26日，央视新闻频道《新闻直播间》继2013年的类似专题之后再度关注“演员天价片酬”，就国内演员高片酬的现状做了报道和点名批评，其中提到“《如懿传》两位男女主角片酬加起来合计1.5亿，都够拍部电影”的案例。

随后，国家新闻出版广电总局表态，将坚决遏制“天价”片酬和明星炫富问题。



这现象被批了好多年 片酬却越批越涨



“天价片酬”并不是新鲜事。今年6月的“上海电视节”，其主论坛的主题就名为“天价饭局”。

当时，包括《花千骨》制片人唐丽君、《如懿传》制片人黄澜以及知名业内人士马中骏、韩志杰在内的嘉宾，就反复提及现在是“卖肾买剧”、“卖肾拍剧”。马中骏还表示，现在顶级演员的价格猛涨，“很多过亿都不算贵。”而在他的发言之前，坊间普遍传言，周迅出演《如懿传》就拿了9000万的报酬。而这两年异军突起的小生吴亦凡和鹿晗，网传报价已经过亿。

这个价格，在几年前是业内人士绝对不敢想象的。其实有关演员要价居高不下的批判，楚天都市报记者从2009年就开始经历，当时，也是在电视节上，从康红雷、高希希这些导演，到吴毅等知名影视剧制作人，都纷纷表示演员的片酬往往占据一部影视剧一半以上的成本，“放在后期制作、幕后身上的资金被压制。”

而后，在“2012电视剧导演工作委员会年会暨首届电视剧导演委员会表彰大典”上，导演协会曾放出“黑八条”通告，其中有一条就针对演员高片酬。

但时间过去若干年，这种现象没有丝毫改变，相反片酬越来越高。楚天都市报注意到，2013年曾遭曝光的知名演员片酬表格中的价格，放到现在倒显得“偏低”了。



有人赞有人弹 有人也说这是市场规律



央视关注、广电表态，这让部分业内人士叫好，也有不少网友表示认同。有网友就反映，这两年电视剧的集数越拍越长，“以前听人说过，集数拖长就是为了收回成本。莫言的一个中篇《红高粱》改成电视剧，为了拉到50多集就加了好多家斗的情节，毁经典！”

据悉，《如懿传》的集数长达90集，比2012年播出的姊妹篇《甄嬛传》足足多了14集。

不过，也不是所有人都对“管控片酬”持支持态度，在央视的专题采访中，来自中国传媒大学的教授戴清就明确表示，明星效应一直是电视台购剧和电影票房预测的风向标，有市场号召力和粉丝效应的演员于是就成为各方争抢的稀缺资源，价码自然水涨船高。

也有人直言演员高片酬符合一定的市场规律，《我爱我家》、《东北一家人》的导演英宁表示，演员片酬说到底是一个市场行为，“当年我们拍戏确实不高，一集才500元，但现在我觉得我值（那个价）。如果市场真没人给你，那就是不值。所以，还是让市场决定吧。”

昨日，在接受楚天都市报采访时，一名不愿透露姓名的业内人士表示，顶级演员的片酬不一定能迅速降温，而且在片酬之外，越来越多的重头演员转向要求幕后分成，或者直接担任制作人参与制作，也是一种获得回报的方式。





