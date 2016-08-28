查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 文娱 ·《权力的游戏》制片人将拍《中国女皇》武则天 ·图文：央视聚焦天价片酬 ·图文：汤唯顺产生女报喜“我卸货了” ·图文：袁咏仪为张智霖庆生摆泰坦尼克造型 ·图文：男星试镜《美队》被健壮“雷神”吓退 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 体育 第12版 : 时事 第13版 : 百姓周刊 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 调查 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 《权力的游戏》制片人将拍《中国 · 图文：央视聚焦天价片酬 · 图文：汤唯顺产生女报喜“我卸货 · 图文：袁咏仪为张智霖庆生摆泰坦 · 图文：男星试镜《美队》被健壮“ 10 文娱 2016.8.28 星期日 《权力的游戏》制片人将拍《中国女皇》武则天 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者戎钰）热门美剧《权力的游戏》红遍全球时，很多中国剧迷都感叹，咱们何时能拍出这样的“史诗大剧”。别急，咱们不拍，人家来帮忙拍——记者获悉，《权力的游戏》制片人近日已经与某中国影视企业签约，将合拍以中国历史上唯一一位女皇帝武则天为主角的系列剧《中国女皇》。

据悉，《权力的游戏》制片人、艾美奖得主克里斯托弗·纽曼已正式受邀，担任《中国女皇》的制片人，并将沿袭美剧的拍摄模式，在未来5年至10年内拍摄10季。制片方初定将于明年下半年在四川开拍第一季，并将在全球进行播映。虽然片方暂未透露女主角的意向人选，但既然是要面向国际发行，女主角的外语能力应是必备条件。

据楚天都市报记者了解，此次请来大制片人纽曼的中国合作方是一家新兴的影视投资公司，有房地产销售背景，也就是传说中的“中国土豪”。该公司除了牵线投拍《中国女皇》，还与《速度与激情》系列导演温子仁签约合作，为其之后的电影项目提供资金支持。一出手就把好莱坞最牛的班子拉来中国“打工”，中国金主的实力足以让好莱坞颤抖。





