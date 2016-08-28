查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 教卫 ·图文：眼科“大咖”教您科学治近视 ·图文：华科女生赴港体验当急救护士 ·建筑工险些丢命 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 体育 第12版 : 时事 第13版 : 百姓周刊 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 调查 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：眼科“大咖”教您科学治近 · 图文：华科女生赴港体验当急救护 · 建筑工险些丢命 9 教卫 2016.8.28 星期日 30串肉4瓶冰啤酒下肚 建筑工险些丢命 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郑晶晶 通讯员马遥遥）前日，新洲53岁的建筑工人李师傅宵夜时狂吃30串烤肉，狂饮4瓶冰镇啤酒，谁知腹痛难忍，送医被诊断为腹股沟疝发作，幸好就诊及时否则肠子会坏死。

李师傅在后湖工地做建筑工，前日凌晨，他和工友一行四人到附近大排档宵夜，李师傅吃了30串烤肉，喝下4瓶冰镇啤酒后突感腹痛难忍，上厕所时发现自己右侧大腿根部竟鼓起一个大包，赶紧来到武汉市中心医院后湖院区就诊。

疝与腹壁外科医生检查诊断其患腹股沟疝，肠子出现嵌顿，必须手术治疗，否则肠子会坏死性命堪忧。原来，李师傅十多年前就患有腹股沟疝气，平时不痛不痒，一直没有去医院。这次暴饮暴食，导致多年的疝气急性发作。经急诊手术，目前李师傅康复状况良好。

疝与腹壁外科主任王勇提醒广大市民，腹股沟疝多发生在小儿及老年人群，手术是治愈腹股沟疝的唯一有效方法。如出现腹股沟区包块，并伴随急性腹痛不适，一定要及时就医。





