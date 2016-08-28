查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济 ·广告：动向新闻 ·广告 ·外卖太火 店堂顾客被冷落 ·夏天渐行渐远 西瓜价格翘尾 ·广告 ·商场反季特卖 秋冬装折扣大 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 体育 第12版 : 时事 第13版 : 百姓周刊 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 调查 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 广告：动向新闻 · 广告 · 外卖太火 店堂顾客被冷落 · 夏天渐行渐远 西瓜价格翘尾 · 广告 · 商场反季特卖 秋冬装折扣大 · 开奖公告 8 经济 2016.8.28 星期日 商场反季特卖 秋冬装折扣大 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者谢玲 实习生程雪 宁成成）现在到商场买秋冬装正是好时候。记者获悉，这个周末，武汉不少大型商场都开始了反季特卖，很多秋冬装都在五折以下。“这件羊毛衫真的太划算了，去年的人气单品啊，当时价格有点高没买，这下赶上折扣了。”市民郑小姐在武商广场购物时发现，四楼好几个品牌在做反季节促销，她买的一件灰色羊绒衫原价1299元打1折，只花了130元，让她开心不已，迅速发朋友圈叫朋友们来淘货。

记者获悉，武汉不少大型商场的反季节折扣已经陆续开始了，折扣力度还挺大。武商广场内季候风等三大时尚女装品牌很多人气单品都是1-3折，原价1999元的羊毛大衣折后600元，2599元的短款羽绒服折后780元，3299元的长款羽绒服折后990元。亚贸广场的鞋类也在反季促销，一些原价千余元的冬款靴子折后250元-299元，现场吸引不少市民试穿抢购。

商场人士介绍，现在顾客都很挑剔，如果把库存多年的老款拿出来，价格再低也没人买，因此打折的不少都是今春才下柜的春秋款，款式较新，现在买还是很划算的。另外，皮草、羽绒等服装流行周期较长，买回去可穿上两三年，而价格连去冬的一半都不到。





