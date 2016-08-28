查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济 ·广告：动向新闻 ·广告 ·外卖太火 店堂顾客被冷落 ·夏天渐行渐远 西瓜价格翘尾 ·广告 ·商场反季特卖 秋冬装折扣大 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 体育 第12版 : 时事 第13版 : 百姓周刊 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 调查 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 广告：动向新闻 · 广告 · 外卖太火 店堂顾客被冷落 · 夏天渐行渐远 西瓜价格翘尾 · 广告 · 商场反季特卖 秋冬装折扣大 · 开奖公告 8 经济 2016.8.28 星期日 夏天渐行渐远 西瓜价格翘尾 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者曹磊 实习生苗依依）最能代表夏天的味道，是西瓜的甜。处暑过后，夏天渐行渐远，近日记者走访市场了解到，江城西瓜出现量减价涨的“翘尾”现象。

前天上午，在汉口航空路一家水果卖场买西瓜的刘女士挑了半个石头瓜，放到秤上一称，显示要12块多。“我每隔一天都会买西瓜，挑的个头也差不多，半个石头瓜一般就8到10块，这显然是涨价了。”刘女士说，她特意看了看电子秤，发现单价已变成1.6元/斤，比前几天涨了两三角钱。“能进的瓜少了，已经到尾声，天气还蛮热，自然就涨价了。”在万松园路的一家连锁水果卖场里，负责人刘聪告诉记者，从上周开始，石头瓜和无籽瓜的进场量就开始缩减，从24日开始，该卖场两种瓜都涨了2角钱。

记者从万松园路到青年路沿途探访了四家水果大卖场，其中石头瓜多在每斤1.5元—1.6元，无籽瓜则每斤1.4元—1.6元，均比上周以前贵了0.2元—0.4元，涨幅最高达25%。

现在真已进入了西瓜的“翘尾”期吗？在蔡甸种了15亩冰糖瓜的瓜农肖师傅称，今年本是西瓜丰收年，但六月、七月的暴雨洪涝灾害把本地瓜都冲没了，瓜价就比往年更高些。到7月底时，市场上基本是宁夏瓜和少量的江浙大棚瓜，价格降了一些。但按照规律，处暑过后全国的西瓜产量都会锐减。“西瓜上市期基本上到8月底就差不多了。”肖师傅说。

武汉农技推广站专家也介绍，西瓜虽然一年四季可种植出产，但自然生长期一般就到处暑后。

不过，专家也提醒，由于武汉的炎热天气一般会绵延到9月，天热就有吃瓜需求，价格也会更高一些，但从节气上来说，消暑的西瓜在入秋后并不适合吃太多。





