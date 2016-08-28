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8
经济
2016.8.28 星期日
夏天渐行渐远 西瓜价格翘尾
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者曹磊 实习生苗依依）最能代表夏天的味道，是西瓜的甜。处暑过后，夏天渐行渐远，近日记者走访市场了解到，江城西瓜出现量减价涨的“翘尾”现象。
前天上午，在汉口航空路一家水果卖场买西瓜的刘女士挑了半个石头瓜，放到秤上一称，显示要12块多。“我每隔一天都会买西瓜，挑的个头也差不多，半个石头瓜一般就8到10块，这显然是涨价了。”刘女士说，她特意看了看电子秤，发现单价已变成1.6元/斤，比前几天涨了两三角钱。“能进的瓜少了，已经到尾声，天气还蛮热，自然就涨价了。”在万松园路的一家连锁水果卖场里，负责人刘聪告诉记者，从上周开始，石头瓜和无籽瓜的进场量就开始缩减，从24日开始，该卖场两种瓜都涨了2角钱。
记者从万松园路到青年路沿途探访了四家水果大卖场，其中石头瓜多在每斤1.5元—1.6元，无籽瓜则每斤1.4元—1.6元，均比上周以前贵了0.2元—0.4元，涨幅最高达25%。
现在真已进入了西瓜的“翘尾”期吗？在蔡甸种了15亩冰糖瓜的瓜农肖师傅称，今年本是西瓜丰收年，但六月、七月的暴雨洪涝灾害把本地瓜都冲没了，瓜价就比往年更高些。到7月底时，市场上基本是宁夏瓜和少量的江浙大棚瓜，价格降了一些。但按照规律，处暑过后全国的西瓜产量都会锐减。“西瓜上市期基本上到8月底就差不多了。”肖师傅说。
武汉农技推广站专家也介绍，西瓜虽然一年四季可种植出产，但自然生长期一般就到处暑后。
不过，专家也提醒，由于武汉的炎热天气一般会绵延到9月，天热就有吃瓜需求，价格也会更高一些，但从节气上来说，消暑的西瓜在入秋后并不适合吃太多。