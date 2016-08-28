查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·图文：只要还能干 就会一直干下去 ·图文：菜农父母20年血汗钱都没了 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 体育 第12版 : 时事 第13版 : 百姓周刊 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 调查 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：只要还能干 就会一直干下 · 图文：菜农父母20年血汗钱都没 7 现场 2016.8.28 星期日 接到“福州特警”来电 急于洗脱“作案嫌疑”女子汇给骗子21万余元 图文：菜农父母20年血汗钱都没了 楚天都市报讯 图为：昨日，家住武汉化工区的陈女士，看着给骗子的汇款单痛心不已，这些钱是她和务农父母的全部积蓄。 楚天都市报记者李辉摄

图为：面对满桌转账单，陈女士哭红双眼 楚天都市报记者李辉摄



楚天都市报讯（记者刘毅）先是“快递员”提醒快件有异，之后又有“特警”要求核对账户资金……几通电话下来，女青年不但将自己的积蓄全部汇给骗子，还搭上了父母多年卖菜积蓄。昨日，看着面前的数十张转账单，说起受骗21万多元的经历，26岁的陈女士哭红双眼。

陈女士一家从咸宁来汉近20年，租住在武汉化工区八吉府街，父母租种着6亩菜地，她和弟弟在家待业。本月20日上午，一个陌生女子来电，自称是福州一家快递公司员工，询问她是否5天前邮寄过一个包裹。对方准确报出了她的姓名，并称包裹里有她的身份证和三张银行卡，公司觉得不正常，请她立即报警。

想起自己此前丢失过身份证，陈女士一时慌了手脚，准备报案。“快递员”主动帮她将电话转到“福州市公安局”。

随后，一名自称“福州公安特警大队于耀龙”的男子，先说陈女士涉嫌高价贩卖身份证，又说她参与诈骗团伙，涉案金额120多万元。如果她要洗脱嫌疑，需要自证清白。

陈女士更是六神无主。当日下午2时许，她按照于耀龙的指点，先将自己的银行账号报给对方以供“核对信息”，又到红钢城一家银行的ATM机用英文界面进行了一番操作。

陈女士说，操作之后，她发现自己打工多年积攒的3.3万元“不见了”。于耀龙说，这些钱只是被暂时冻结，如果她能证明清白，会退还给她。

陈女士的弟弟说，当天他发现姐姐打电话时显得神神秘秘，还提醒她不要上当受骗，但被姐姐糊弄过去。“骗子说，这个案子涉及国家机密，不能对任何人提起。”陈女士告诉记者，为了不“泄密”，她没有告诉弟弟实情。

事情并未完结。于耀龙表示，3.3万元不能证明陈女士的清白。于是，她向朋友借了3万元，于21日汇给对方。23日下午，她又找到母亲的存折，提取15万元分批汇出。

楚天都市报记者在陈女士家看到，23日下午4时至5时，陈女士分19次汇款15万元。“骗子还教我怎么欺骗母亲获得密码……”这些都是父母种菜、卖菜20年的血汗钱啊，陈女士觉得愧对父母。

得知陈女士再也无钱可汇后，于耀龙让她关闭手机并报案。当红钢城派出所民警告诉她遇到了电信诈骗后，她这才如梦初醒。

目前，红钢城派出所正对此案展开调查。



“航班改签”骗走女老师4.5万元



楚天都市报讯（记者刘毅）深夜接到短信，称飞机故障无法起飞，可以退票。女教师信以为真，按照对方指点操作银行卡，结果卡中4.5万元被骗。昨日说起此事，30岁的谢老师追悔不及。

谢女士在武汉一家培训学校教书。她说，本月15日，她请朋友在网上预订了一张昨日从武汉到深圳的机票。前晚9时许，她接到短信，称飞机发生故障不能起飞，可办理退票或改签，每位旅客还可获得300元航班延误补偿。于是她按照短信中的号码给对方打电话，准备改签。但对方让谢女士先汇20元手续费，又要她提供转账记录。

按照对方指点，谢女士先将一张银行卡中的4.5万元转到自己的另一个账户，之后又转到第三个账户。

但第二次转账没有成功。对方于是提供了一个账号，让她“试一试”。谢老师一试果然成功，但她也发现被骗。

为何给自己的账户转账不成功，却能转给骗子？谢女士说，第二次转账时，对方要求转4.7万元，而她的卡中只有4.5万元，所以没有成功。但她给骗子的账号转账时，对方偷偷给她的账户中汇入了2000元，所以能够转账。

昨日，谢女士报了警。江汉区汉兴派出所正在调查。



老骗局诓走大学生3.2万元



楚天都市报讯（记者李曼英）外地“公安”来电，称涉及刑事案件，要冻结银行卡里资金。这种老骗术，近日骗走武汉一大学生3.2万元。

黄同学是仙桃人，在武汉上大学。他介绍，11日上午，他接到自称“公安”的陌生来电，称他的身份证和银行卡被盗用，且牵涉刑事案件。

黄同学说，他开始并不相信。但对方准确说出了他新办的身份证号和银行卡号，他便信以为真，按照对方的电话指示，取出家里的3.2万元存款，汇入指定账户。

黄同学的父亲黄先生说，事发当天，他接到银行取款短信，给儿子打电话才得知事情原委，但已经晚了。这笔钱来之不易，他和妻子都非常难受，但又怕儿子心理压力过大，不敢过分责备。他已经报警，希望警方找到骗子，尽快将钱追回。



编后



编完这三起案例，编辑痛心不已：骗子的手段并不新鲜，为何仍有人屡屡上当？

梳理起来，电信骗局的受害者，大多缺乏警惕之心，加上平时闭目塞听，遇事不够沉着，结果才钻进了骗子的圈套里。

对于电信诈骗，本报也曾多次报道类似案例，对骗子的诈骗手段予以揭露并充分警示。因此，请您提醒家人，多留意相关报道，绷紧防骗神经。那么，不管骗子花样如何翻新，也会无计可施。





