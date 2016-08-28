查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·图文：只要还能干 就会一直干下去 ·图文：菜农父母20年血汗钱都没了 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 体育 第12版 : 时事 第13版 : 百姓周刊 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 调查 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：只要还能干 就会一直干下 · 图文：菜农父母20年血汗钱都没 7 现场 2016.8.28 星期日 摆摊修车数十年 91岁仍坚守街头 他说劳动最舒服 图文：只要还能干 就会一直干下去 楚天都市报讯 楚天都市报记者徐剑桥 摄影：楚天都市报记者曲严



昨日下午1时许，烈日下的江城十分闷热。江岸区二七路二七横路路口，一位须发斑白的爹爹守着修车摊，静静托腮小憩。一把遮阳伞、四只板凳、两副打气筒、一个工具箱、一辆三轮车，是这个修车摊的全部家当。爹爹身旁，立着一块“社区便民服务点”的牌子。

他叫杨如清，今年已经91岁了。

跟楚天都市报记者聊天时，杨爹爹一开始并不急于介绍自己的“修车经”，而是伸出八根手指，“我的老家在安徽合肥，有8个兄弟姊妹，都还健在！老大是哥哥，今年101岁；老二是姐姐，今年98岁；我是老四，91岁。老幺也有70多岁了……”

正说着，一位婆婆推着自行车来打气，之后问“几块钱”。杨爹爹把手一摆：“哎哟，算了！算了！打个气，多大的事！”婆婆拗不过，丢下五毛钱走了。

几分钟后，57岁的熊先生推着自行车过来，“刹车坏了，您帮忙修修。”杨爹爹拿起工具，不到3分钟就修好了。这一单，他收了4元钱。“杨爹爹自食其力，90多岁还不肯歇着，我们年轻人应该向他学习！”熊先生笑着说。“修车这事最简单，不用学，无师自通！”杨爹爹告诉记者，1953年他到当时的武汉建筑一公司做木工，1980年退休。在公司时，他骑车上下班，车坏了就自己捣鼓。1983年起，他在江岸区福建村、黄浦路等地摆摊修理自行车，10多年前“进驻”现在的这个路口。

杨爹爹说，他每天清晨6点半前出摊，下午5点半左右收摊，风霜雨雪从不间断，一天下来，能挣四五十元钱。因跟小儿子住在一起，不愁吃喝，他赚的钱大多贴补给了正在上大学的孙女。“下雨、下雪的时候，两个女儿就会打电话让我休息一下，不要出摊。可她们怎么管得住我呢？劳动习惯了，在家里坐不住。”

杨爹爹是这一带的名人，可谓无人不知。附近居民都说他身板硬朗、目明耳聪、勤劳乐观。杨爹爹笑着说：“劳动起来人最舒服，哪怕没有生意，守着摊子也舒坦。我这几十年，从来没去医院看过病，几个子女也从不惹我生气。”

准备再干多久？杨爹爹说：“只要还能干，就会一直干下去！”





