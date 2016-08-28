查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 评论 ·养生类节目不能忽悠无底线 ·治养生节目乱象需釜底抽薪 ·孩子一言不合就闹出国怎么破 ·微观点 ·请保护公民“一声吼”的权利 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 体育 第12版 : 时事 第13版 : 百姓周刊 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 调查 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 养生类节目不能忽悠无底线 · 治养生节目乱象需釜底抽薪 · 孩子一言不合就闹出国怎么破 · 微观点 · 请保护公民“一声吼”的权利 6 评论 2016.8.28 星期日 请保护公民“一声吼”的权利 楚天都市报讯 殷建光



近日，一段发生在北京地铁10号线上的“蹭票”视频引发关注。视频中，一男子在10号线国贸站试图逃票时被一名女乘客制止，男子补票后紧追女子到站台，并与女子发生争吵。争吵过程中，男子反复质问女乘客：“第一你不是执法人员，第二不是工作人员，你凭什么管我？”（8月27日《燕赵都市报》）

路见不平一声吼，该出手时就出手。其实在现实生活中，路见不平一声吼，是公民的神圣权益，我们应该保护好，如果人人都能路见不平一声吼，那么，我们社会的不平事、违规事就会逐渐减少。所以，我们不仅要为报道中的女乘客点赞，更要向她学习。

对于男子的质疑，我们应该给予坚决反击，只要你做错了事，谁都有纠正的权利，因为社会秩序是大家的，大家都是社会秩序的主人，都有权利对破坏社会秩序的行为进行制止。对那些有错不改，还强词夺理的人理当进行处罚。比如，对这个男子，就有必要将其纳入不诚信黑名单。

诚然，地铁逃票行为发生时，地铁工作人员可以制止但没有执法权，轨道交通执法大队可以执法，但因为人数限制等原因难保第一时间在场。应该正视，逃票行为无法事先预见到，我们的管理者不可能草木皆兵，把所有人都当作逃票者来防范，因此，还是应该调动起大众检举逃票的积极性。

维护社会和谐秩序，社会要呼吁更多的公民行使好维护公共秩序的权利，公民，公民，之所以把“公”字写在前边，就是他有对公共秩序遵守和维护的责任。这个责任，就是看到不平事，违规事，必须一声怒吼，去制止。





