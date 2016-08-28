养生类节目不能忽悠无底线治养生节目乱象需釜底抽薪孩子一言不合就闹出国怎么破微观点请保护公民“一声吼”的权利
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·养生类节目不能忽悠无底线
·治养生节目乱象需釜底抽薪
·孩子一言不合就闹出国怎么破
·微观点
·请保护公民“一声吼”的权利
楚天都市报电子版
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6 评论 2016.8.28 星期日
请保护公民“一声吼”的权利
    楚天都市报讯 殷建光

    近日，一段发生在北京地铁10号线上的“蹭票”视频引发关注。视频中，一男子在10号线国贸站试图逃票时被一名女乘客制止，男子补票后紧追女子到站台，并与女子发生争吵。争吵过程中，男子反复质问女乘客：“第一你不是执法人员，第二不是工作人员，你凭什么管我？”（8月27日《燕赵都市报》）
    路见不平一声吼，该出手时就出手。其实在现实生活中，路见不平一声吼，是公民的神圣权益，我们应该保护好，如果人人都能路见不平一声吼，那么，我们社会的不平事、违规事就会逐渐减少。所以，我们不仅要为报道中的女乘客点赞，更要向她学习。
    对于男子的质疑，我们应该给予坚决反击，只要你做错了事，谁都有纠正的权利，因为社会秩序是大家的，大家都是社会秩序的主人，都有权利对破坏社会秩序的行为进行制止。对那些有错不改，还强词夺理的人理当进行处罚。比如，对这个男子，就有必要将其纳入不诚信黑名单。
    诚然，地铁逃票行为发生时，地铁工作人员可以制止但没有执法权，轨道交通执法大队可以执法，但因为人数限制等原因难保第一时间在场。应该正视，逃票行为无法事先预见到，我们的管理者不可能草木皆兵，把所有人都当作逃票者来防范，因此，还是应该调动起大众检举逃票的积极性。
    维护社会和谐秩序，社会要呼吁更多的公民行使好维护公共秩序的权利，公民，公民，之所以把“公”字写在前边，就是他有对公共秩序遵守和维护的责任。这个责任，就是看到不平事，违规事，必须一声怒吼，去制止。


   