查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 评论 ·养生类节目不能忽悠无底线 ·治养生节目乱象需釜底抽薪 ·孩子一言不合就闹出国怎么破 ·微观点 ·请保护公民“一声吼”的权利 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 体育 第12版 : 时事 第13版 : 百姓周刊 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 调查 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 养生类节目不能忽悠无底线 · 治养生节目乱象需釜底抽薪 · 孩子一言不合就闹出国怎么破 · 微观点 · 请保护公民“一声吼”的权利 6 评论 2016.8.28 星期日 微观点 楚天都市报讯 20多年过去，职工收入水平都翻了几倍，缘何夜班津贴标准仍岿然不动？补助连买个早餐都不够，让城市的守夜者情何以堪？

——上海、江苏、山东、福建等地，目前夜班津贴发放依旧沿用上世纪90年代的标准，最高不超过10元，新华网27日发表上述观点

别人都要生二胎，我爸妈不用了，因为他们已经有了小儿子——手机。

——常州市一名小学生所写的小诗《手机》获“童心里的诗篇”第二届全国少儿诗会一等奖，评委表示，小作者借助手机这一道具，表达了渴望关怀和理解的儿童心理，对成人世界的真切呼吁，是发人深省和耐人寻味的

网络补课打了一个擦边球，但无论是线上辅导还是线下辅导，教师从中得到了酬劳，那就属于有偿补课。

——面对教育部“严禁有偿补课”禁令，暑假里许多学生转投在线补课的怀抱。中国教育科学研究院研究员储朝晖表示，从知识共享的角度出发提倡在线学习，但从事网络教学的教师至少不应在自己任课的学校班级内进行网络授课

买卖“病假条”是违法行为。

——日前，网上曝出“病假条”兜售产业火热。山东日中律师事务所律师陈冠汶表示，劳动者在没有实际生病的情况下，通过购买或委托别人制作虚假病历，获得了本不属于自己的假期，就应该按照劳动法相关规定以旷工情况处理，严重的可能会面临被辞退





