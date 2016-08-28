查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 评论 ·养生类节目不能忽悠无底线 ·治养生节目乱象需釜底抽薪 ·孩子一言不合就闹出国怎么破 ·微观点 ·请保护公民“一声吼”的权利 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 体育 第12版 : 时事 第13版 : 百姓周刊 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 调查 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 养生类节目不能忽悠无底线 · 治养生节目乱象需釜底抽薪 · 孩子一言不合就闹出国怎么破 · 微观点 · 请保护公民“一声吼”的权利 6 评论 2016.8.28 星期日 孩子一言不合就闹出国怎么破 楚天都市报讯 墨攻



这几年的暑期，不少家长都有这样一个感觉：旅游好像已成为孩子间相互比较的“砝码”。出国游学是炫耀的“资本”，国内游也要有“档次”，近郊游则没“面子”。一名一年级的学生甚至跟父母说：“如果我暑假哪儿也没去，开学后会和其他同学聊不到一起了。”对此，专家表示，暑假出游无可厚非，但若将其当作炫耀资本，旅游的意义就适得其反了。(8月27日《南方都市报》)

小孩子一言不合就闹出国，家长是答应还是不答应。一口应承，孩子可能分分钟把家长当成“阿拉丁神灯”，崇拜倒是崇拜，但却别有所图。不答应吧，孩子会以为自个是一株无人疼爱的小草，所以，碰上这个问题，不管答应还是不答应，都得讲究技巧和方式。

读万卷书不如行万里路，游历对开阔眼界的作用毋庸讳言。不过，承认外出游历的作用，并不等同无条件支持小孩出国游。家长需要做的，是从家庭经济状况出发综合考虑。

如果家庭条件宽裕，则可以在协商一致的情况下签订“成果清单”，将此次出游必须完成的任务一一罗列，比如与一个外国同龄人交朋友、参与当地社区的一次志愿活动等，让孩子出行带有目标感和责任意识。

若家庭经济状况不尽如人意，则可以用数字说话，和孩子说清楚出国走一遭可能对家庭生活品质带来的影响。若家里经济条件实在窘迫，无力承担，家长不妨开诚布公，坦言相告国外旅游不现实，国内游甚至于省内游乃至于市内游一样可以增长见识。事实上，除了国外和远方，一样要了解脚下的土地。因此不妨和孩子商量，就地转转。

当然，出游无论远近，“成果清单”一样要有，以便让孩子明白：天下没有免费的午餐，人就得对自己的选择负责。或许有人会说，一个小屁孩哪懂这些。这就近乎是对孩子的歧视，儿童是一块白板，你在上面涂什么，就是什么。有些道理，孩子一时或许不懂，但时间一长就很难说了，而一个家庭的价值观，往往就是和孩子在同一张桌上吃饭时建立起来的，你说是不是？





