养生类节目不能忽悠无底线治养生节目乱象需釜底抽薪孩子一言不合就闹出国怎么破微观点请保护公民“一声吼”的权利
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·养生类节目不能忽悠无底线
·治养生节目乱象需釜底抽薪
·孩子一言不合就闹出国怎么破
·微观点
·请保护公民“一声吼”的权利
楚天都市报电子版
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6 评论 2016.8.28 星期日
孩子一言不合就闹出国怎么破
    楚天都市报讯 墨攻

    这几年的暑期，不少家长都有这样一个感觉：旅游好像已成为孩子间相互比较的“砝码”。出国游学是炫耀的“资本”，国内游也要有“档次”，近郊游则没“面子”。一名一年级的学生甚至跟父母说：“如果我暑假哪儿也没去，开学后会和其他同学聊不到一起了。”对此，专家表示，暑假出游无可厚非，但若将其当作炫耀资本，旅游的意义就适得其反了。(8月27日《南方都市报》)
    小孩子一言不合就闹出国，家长是答应还是不答应。一口应承，孩子可能分分钟把家长当成“阿拉丁神灯”，崇拜倒是崇拜，但却别有所图。不答应吧，孩子会以为自个是一株无人疼爱的小草，所以，碰上这个问题，不管答应还是不答应，都得讲究技巧和方式。
    读万卷书不如行万里路，游历对开阔眼界的作用毋庸讳言。不过，承认外出游历的作用，并不等同无条件支持小孩出国游。家长需要做的，是从家庭经济状况出发综合考虑。
    如果家庭条件宽裕，则可以在协商一致的情况下签订“成果清单”，将此次出游必须完成的任务一一罗列，比如与一个外国同龄人交朋友、参与当地社区的一次志愿活动等，让孩子出行带有目标感和责任意识。
    若家庭经济状况不尽如人意，则可以用数字说话，和孩子说清楚出国走一遭可能对家庭生活品质带来的影响。若家里经济条件实在窘迫，无力承担，家长不妨开诚布公，坦言相告国外旅游不现实，国内游甚至于省内游乃至于市内游一样可以增长见识。事实上，除了国外和远方，一样要了解脚下的土地。因此不妨和孩子商量，就地转转。
    当然，出游无论远近，“成果清单”一样要有，以便让孩子明白：天下没有免费的午餐，人就得对自己的选择负责。或许有人会说，一个小屁孩哪懂这些。这就近乎是对孩子的歧视，儿童是一块白板，你在上面涂什么，就是什么。有些道理，孩子一时或许不懂，但时间一长就很难说了，而一个家庭的价值观，往往就是和孩子在同一张桌上吃饭时建立起来的，你说是不是？


   