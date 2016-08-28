查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 调查 ·广告 ·图文：腌菜池污水乱排放污染河沟 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 体育 第12版 : 时事 第13版 : 百姓周刊 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 调查 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 广告 · 图文：腌菜池污水乱排放污染河沟 5 调查 2016.8.28 星期日 图文：腌菜池污水乱排放污染河沟 水质差得浇菜都不行 新洲相关部门表示正在治理 楚天都市报讯 图为：村民自建的腌菜池

图为：被污染的小河沟



楚天都市报记者刘孝斌 通讯员陈默



武汉市新洲区双柳街双铺村与红星原种场二组交界区域，有几家腌菜加工厂，还有众多村民自建的腌菜池。流经该区域的一条小河沟因受到污染臭气熏天，村民不敢用沟里的水浇地，只能从家里运水种菜。

26日，楚天都市报记者对此进行了采访。当地相关部门表示，正在采取措施治理污染。



◎居民反映 水被污染不能浇菜



据村民陈婆婆介绍，她家里有一块菜地，以前都是直接从旁边的小河沟取水灌溉。后来，由于沟里的水被附近腌菜厂排放的生产污水和村民家里排放的生活污水所污染，含盐量很高，浇菜后菜都死了。现在，她在家里准备了几个大水桶，用来装雨水和洗菜水，然后用三轮车运到菜地浇菜。

村民陈师傅也说，当地居民有在房前屋后挖池子腌菜的传统，自腌自吃。多年前，这里又陆续开办了几家腌菜加工厂。原来小河沟里经常有人钓鱼摸虾，自从被污染后，气味远远闻着都难受，更别说下河了。



◎记者直击 河沟污水流进大湖



前日上午，楚天都市报记者来到双柳街双铺村，还没进村，就闻到空气中弥漫着一股腌菜味。

一条小路旁的空地上，分布着30多个长约3米、宽约2米、深约2米的土坑，大多铺着塑料薄膜。村民们说，这是当地居民自建的腌菜池。一些池子里的腌菜已被取出，只剩破裂的塑料薄膜和一池污水；有的池子里还有萝卜等腌菜，泡在发臭的水中。

空地附近有三家腌菜加工厂，正在生产。一家名为“柳明蔬菜食品有限公司”的加工厂，有一条半封闭的排水沟通往厂外，将污水排进一个大池子，再经管道流入污水处理站。

在村民的带领下，记者从红星原种场二组出发，沿着一条小河沟步行约2公里。只见河水呈黑色，表面还有白色泡沫，一路臭味扑鼻。村民说，前几天气温高，臭味更浓。这条小河沟的污水，最后都流进了附近的七湖和陶家大湖。



◎部门回应 正在采取措施治理



柳明蔬菜食品有限公司负责人韩先生说，该厂已开办10多年。过去，厂里的废水没有经过处理，直接排到附近的水荡，部分流进小河沟。去年10月，附近三家加工厂联合投资100多万元，建设了排污管道和污水处理站，并将水荡填平。现在，厂里排出的废水，都经过了处理。

污水处理站工作人员介绍，该站设计处理能力为110吨/天，而三家加工厂每天排污共约60吨。污水经过处理后，可达到国家排放标准。

现场采访后，记者联系了新洲区相关部门。当日中午，新洲区环保局、双柳街办、双柳街市场监督管理所等部门，派人相继赶来调查。

双柳街市场监督管理所负责人表示，这三家腌菜加工厂证照齐全，生产的产品在过去多次检查中均符合相关标准。

新洲区环保局执法人员表示，以前，不仅腌菜加工厂的污水随意排放，村民自建腌菜池的水也是乱排，加上生活污水，附近不少河沟被不同程度污染。经过治理后，污染情况有所好转，但因沟底沉淀较多，还有异味发出。

该执法人员称，双柳街目前有6家腌菜加工厂，均单独或联合建设了污水处理站，运行都很正常，没有发现偷排污水现象。今年4月，柳明蔬菜食品有限公司和其它两家加工厂联合建设的环保设施投入试运行，处理后排放的废水经检验没有达标，直到6月才符合排放标准。该局将继续加强监测和管理，确保环保设施真正发挥作用。

双柳街相关负责人介绍，该街曾有10万亩蔬菜基地，很多村民制作腌菜，一些河沟污染严重。从去年起，当地采取了多项措施治理污染，不仅督促所有腌菜加工厂建设污水处理设施，今年5月还投资60多万元清理辖区河沟。但由于历史欠账较多，污染问题尚未得到彻底解决。下一步，该街将继续治理河沟污染，对村民自建腌菜池也将加强管理。另外，双柳污水处理厂建设正在进行，计划明年投入运行。





