查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 关注 ·图文：风乍起 夏去秋来 听不尽雏凤声 夜无眠 满楼星辉 盛不下稚子情 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 体育 第12版 : 时事 第13版 : 百姓周刊 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 调查 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：风乍起 夏去秋来 听不尽 4 关注 2016.8.28 星期日 图文：风乍起 夏去秋来 听不尽雏凤声 夜无眠 满楼星辉 盛不下稚子情 “武广杯”第16届楚天少儿诗词朗诵大赛前日决赛 十七名选手获奖 楚天都市报讯 图为：谢中言等八位小选手表演《上学堂》



楚天都市报讯（记者徐颖）秋风迈着轻盈的步子，送走了似火骄阳，带来了收获的希望与喜悦。前日，“武广杯”第16届楚天少儿诗词朗诵大赛精彩上演，80名小选手历时8小时激烈角逐，最终分出伯仲：10岁的熊先尧、11岁的张泽靖斩获一等奖，黄卓旻等15位选手获得二等奖、三等奖。

17人中，一等奖2名，每人奖金1000元；二等奖5名，每人奖金500元；三等奖10名，每人奖金200元。他们每人还获得了1000元武商广场购物卡。

本届大赛是本报创刊20周年系列活动之一，由省全民阅读活动领导小组办公室、省新闻出版广电局指导，楚天都市报、武商广场联合主办。大赛自7月启动以来，受到了广大小朋友和家长的热烈追捧，吸引了2000多名少儿报名参赛。

与往届不同的是，本届大赛的复赛、决赛在同一天进行。决赛亦不是结束，而是另一个开始。获奖的17位小选手，将于9月23日登上琴台音乐厅的舞台，与来自北京的播音界大咖同台，为市民奉上一场诗词盛宴。敬请期待。

现场特写

是谁绣口一吐就是半个盛唐，跟诗中李白一起斟杯满酒，邀明月共饮；是谁潜入九百年前的历史深处，把词里的岳飞唤醒，意欲马驾长车，酬报国壮志；是谁穿过欧亚大陆越过英吉利海峡，追寻徐志摩的足迹，沉醉在康桥的柔波里，做着彩虹似的梦……是他们，80名入围“武广杯”第16届楚天少儿诗词朗诵大赛复赛的小选手。他们的身后，有80个家庭的殷殷期待，有2000多名参赛儿童的深深钦慕。



民国“女诗人”是大赛铁粉



前日下午2点，大赛现场，座无虚席。

帷幕微启，灯光点亮，比赛开始，诗词从选手口中翩跹而出，已是夏去秋来。

小选手黄卓旻一身民国装扮，行如水，笑娉婷，朗诵一首《你是人间的四月天》，声音轻灵，在镁光灯下交舞着变，时而如星光漫天，时而如细雨洒在花前。这是她第三次参加楚天少儿诗词朗诵大赛，第一次获得三等奖，第二次获得二等奖，本次又获得二等奖。她说，大赛让她收获了勇敢。

童真是诗词的生花妙笔

6岁半的小选手李梓熙朗诵一首儿童诗《小兔子抽烟斗》，他用自己的感情和情绪带着观众走进兔子的城堡。姐妹花组合选手张恒宾、郭培煊，则演绎一首《绿叶的交响》，让观众感受到小树丫顽强的生长。

现场评委武汉大学文学院古代文学教研室博士陈星宇说，孩子天然去雕饰，他们的童真是诗词最好的注解。



在竞争中收获了友谊



时间在漫天诗意中悄悄流过，转眼到了下午5点半，32名小选手胜出，进入决赛。

巅峰角逐，选手们不仅有竞争，还有互相鼓励。小选手熊先尧朗诵完走下台，跟她一起参赛的选手刘欣颖与她击掌，对她表示祝贺和鼓励。她们说，大赛不仅让她们收获了成长，还收获了友谊。

在紧张的统分环节，特邀评委、武汉大学新闻与传播学院教授、博导李敬一，上台做总点评。

70岁的李敬一上演“最快舌头”：“诗词是中华民族的一张精美名片，对中华传统文化，我们应该珍惜、继承和发扬。当英国人说有莎士比亚，俄国人说有普希金，印度人说有泰戈尔时，我们炎黄子孙可以说，我们有老子，我们有庄子，我们有孔子，我们有孟子，我们有屈原，我们有司马迁，我们有李白，我们有柳宗元，我们有苏东坡……”

现场响起阵阵热烈的掌声。此时已是晚上9点半，满楼星辉，气氛达到最高潮。



冠军风采



熊先尧

她是电波里的“蝴蝶结”



当决赛结果宣布时，10岁的熊先尧高兴得跳了起来，直呼：“没想到第一名是我！”

这位白裙飘飘的女孩，来自武汉红领巾小学阳光校区。她在本次大赛海选时就获得总分第一名，被评委称赞为“完美”，决赛时终以稳定的发挥摘得桂冠。

熊先尧的爸爸熊伟是一名中学教师。他说，女儿兴趣爱好广泛，参加了学校的舞蹈团、合唱队、乒乓球社团，还常常帮父母做家务。

最近一年，熊先尧还在湖北妇女儿童广播客串主持“阳光嘉年华”，在电波里，她的名字叫“蝴蝶结”。



张泽靖

他是个“音乐小天才”



与熊先尧一起同获一等奖的张泽靖，来自孝感实验小学，今年11岁。

这位小男孩去年就曾参加过第15届楚天少儿诗词朗诵大赛，获得三等奖。

今年，张泽靖再次参赛，他的目标是比去年更进一步，他做到了！

张泽靖的父母都是孝感市气象局的工作人员，他们说，张泽靖平时喜欢阅读古诗词，爱好音乐，热爱舞台，已经考取了钢琴十级、小号十级、声乐八级。

这次比赛的获奖选手，将进入琴台音乐厅演出，让张泽靖和家长充满期待。



获奖名单



●一等奖熊先尧张泽靖

●二等奖黄卓旻祝紫菡陈橙子熊子菲葛元源

●三等奖杨雨泽赵曼琳 张梓逸文泓茗张可人万山河刘欣颖杜宇祺刘缘杜安琪□策划：熊爱玲李芩



采写：楚天都市报记者徐颖 摄影：楚天都市报记者萧颢尚炜 执行：刘晓尹洁刘微刘喆张慧刘绍军曾超杨怡琴尚炜赵鹏韩婷李伟陈冉珊段砚钟洲朱依萍





