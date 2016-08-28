查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 焦点 ·图文：怀中慈母离去 英雄泪满衣襟 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 体育 第12版 : 时事 第13版 : 百姓周刊 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 调查 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：怀中慈母离去 英雄泪满衣 3 焦点 2016.8.28 星期日 鄂籍旅游大巴江西途中出祸 武汉好男儿忍伤痛救出多人 图文：怀中慈母离去 英雄泪满衣襟 楚天都市报讯 图为：在病房里忆及车祸中的母亲，孙敏潸然落泪

图为：手机中的母亲（右二）照片，已成他心中的痛



楚天都市报记者徐剑桥 通讯员高星 摄影：楚天都市报记者曲严



一次原本欢乐的度假之旅，变成了一场令人心碎的伤别离。

8月24日下午，杭瑞高速江西境内，一辆鄂A牌照的大巴车，追尾一辆拖石灰的货车。两车侧翻于高速路基下方，大巴车上多名人员被困。事故目前已致6人身亡，25人伤，相关部门已介入善后。

昨日凌晨，车祸中受伤的多名武汉游客已从江西当地转回武汉几家医院治疗。楚天都市报记者采访得知，其中的武汉游客孙敏，眼睛被石灰灼伤、肺挫伤，危难关头忍痛救出多人。不幸的是，其年近七旬的母亲因伤重最后在他的怀中去世，英雄男儿忆及当时泪流满面。



大巴车瞬间追尾翻车



41岁的孙敏，是湖北信通通信有限公司职工。

他十岁的儿子，正上小学四年级。眼看孩子马上开学，他携妻儿和父母，报团赴黄山参加三天两晚的旅游。“以前都是自驾游，这次报团是想着优惠些，门票和房间都是旅行社帮忙订好的，比较省事。”孙敏说。8月22日，武汉旅行团17台大巴，浩浩荡荡开向黄山。

24日中午，游客们在黄山吃完饭后，上高速返回武汉，孙敏一家5口坐在4号大巴上，车上共50多名游客。

返程时大巴车并没有一起走。孙敏自己坐在第五排，妻子和儿子坐在第四排，父母坐在第三排。“车上只有一名司机，没人换班。中午吃完饭后人就犯困。之前我们还提醒司机，到服务区要停一下，歇会儿。”孙敏说。

下午3点多，大巴车从江西景德镇往九江方向行驶至杭瑞高速九景段时，与一辆拖石灰的货车追尾。“我当时正打瞌睡，听到砰的巨响，车先往左边晃了一下，再往右翻到3米深的路基下。”头部受伤的游客李先生回忆。

孙敏对事故瞬间的记忆尤深。他告诉记者，当时大巴车刚过一个服务区却没停，他拿手机看时间，一抬头的瞬间，大巴车就擂上了前方的货车。“没感觉到刹车，两台车都翻了，大巴的车头都撞没了。先是烧糊的味，接着就是呛人的石灰味……”孙敏不忍回忆那一幕。



忍伤痛救多名同车人



江西当地媒体发布的照片和视频显示，高速公路路基下，一辆牌号为“鄂ALY828”的大巴侧翻后，车轮朝上。地面上和路基下方，倾泻了不少白石灰。从视频中可以看到，大巴车正好侧翻在一条水沟旁。

“那一幕不堪回首，哭声和救命声一片。”说到这里，孙敏开始流泪。平复情绪后，他回忆很多人被困在车前部，当时一名小女孩先喊他“叔叔救我。”他一看，女孩的脚被压住，他帮忙抽开后，先救出小女孩，然后又将女孩的母亲救出。

“大巴侧翻后，车厢地面离车窗沿有一米多高，我先要把人移到窗沿边靠住，再自己爬窗出去，把他们一点一点往外拖。”孙敏说。

孙敏的儿子，当时头被行李压住，他救出那对母女后，赶紧将儿子救了出来。

接着，他又用同样办法将一名10多岁的小女孩及其母亲救出。

一名21岁的胖小伙，身上血流不止，孙敏帮他止血后用尽力气，将他挪到车窗沿，好让他呼吸新鲜空气。遗憾的是，等消防赶来后将小伙送到医院，最终还是被告不治。

孙敏最后救出的是自己的妻子。他说，妻子当时一条腿断了，但很坚强。他救完第五个人后，在车窗外顺势拉妻子，妻子单脚蹬地，最后被他拽出了窗外。

因大巴侧翻后滚落至距路面约10米的边坡，坡度很陡，而当天气温很高，来回几趟救人后，孙敏浑身湿透，体力透支。由于石灰遇水后迅速起化学反应，救人过程中他感觉双眼灼痛。

孙敏说，行李将车厢走道堵了，我看到在车厢后部，有其他乘客自救脱险后也在拼命救人，还有当地村民也赶来相救。



母亲在他的怀中离去



孙敏告诉记者，当时自己的父亲卡在车内座位上，腿受伤，他想去拉动父亲，但已没了力气。“救人到最后，闻到汽油味，担心车辆爆炸，父亲让我赶紧先走，我不走，守着他，让他不要睡。”孙敏说，后来消防官兵赶来，将父亲一起救出。

而让孙敏最不忍忆及的是，消防赶来后，受伤的母亲没能挺过去。“当时母亲鼻孔出血，一直没说话，看着我。我过去将她扶正，抱住她。”孙敏说，当时从母亲的状态看还以为不会有事。“但没想到，老人的身体变化很快，没好久竟在我怀里走了……”事后再回忆整个救人过程，孙敏说那样危急的关头，小孩哭救的声音、求助的眼神，让他没法不先伸出大手，“孩子身体轻，救起来快，我只想着能多救一个算一个。”“那会儿需要我的人太多了，我只想抓紧时间快点救，尽快给他们一丝生的希望。”“我对不起的就是母亲，救到最后没一点力气了。母亲走时很突然很安详，她没说一句话……哪怕跟我说一个字也好……”孙敏说到这里，已是泪流满面。



好男儿难弥心中伤痛



昨日上午，在武汉市普爱医院，病床上的孙敏左腿满是伤痕，手臂有明显擦痕，双手、双眼都是石灰灼伤的痕迹。医院耳鼻喉科主任李艳妮介绍，孙敏转院过来时，江西当地医院CTA显示，其肺挫伤，伴有胸腔积液。他们检查后发现，他眼睛灼伤，左腿广泛性擦伤，鼻骨也有骨折。

孙敏的父亲和妻子也在医院重症监护室治疗，其儿子皮肤有灼伤和擦伤，无大碍。

说起母亲，孙敏多次落泪，充满自责。他说，父母亲嫌去黄山太累，本来这次是不想去黄山的，还是他做思想工作说服两老一起去避暑，“黄山玩得很开心，没想到回来路上出了事。”“母亲今年69岁，曾说还没坐过飞机，我准备有时间带她到海南旅游的。可再也没有机会了。”孙敏说。“他是很孝顺的孩子，与爸妈感情深，走哪里都想着带父母，25号我们家属问起他母亲怎么去世的，他说了情况。当时我们还怨过他，现在我能够理解。他救了其他人的命，是积德；他没能救回母亲，我们晓得他心里好难过。”孙敏的婶娘张女士说。“老人说没就没了，家人都很悲痛。当时情况紧急，表哥想的可能是先救一个是一个。”孙敏的表弟王先生说，这多天里，一大家人一直在劝慰表哥，盼着他平复情绪。





