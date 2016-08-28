图文：百万网友直呼心疼为小伙点赞儿子牺牲留下163万抚恤经费离别22年的生母露面要分一半四个地铁站现场可办武汉通学生卡湖北私家车广播爱心助学
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 第2版 要闻
·图文：百万网友直呼心疼为小伙点赞
·儿子牺牲留下163万抚恤经费离别22年的生母露面要分一半
·四个地铁站现场可办武汉通学生卡
·湖北私家车广播爱心助学
楚天都市报电子版
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2 要闻 2016.8.28 星期日
湖北私家车广播爱心助学
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（通讯员陈芸）爱心助学，让梦飞扬。昨日，2016“1078大家帮·八月爱心助学季”活动在湖北广播大楼举行。爱心企业、爱心人士热力集结，“一对一”帮扶资助我省三十名贫困学子。每位爱心助学大使将在四年内为“结对子”的同学提供两万元善款，帮助他们解决大学学费等困难。
    “1078大家帮·八月爱心助学季”是湖北私家车广播打造的公益品牌，今年是第三届。


   