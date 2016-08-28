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·图文：百万网友直呼心疼为小伙点赞
·儿子牺牲留下163万抚恤经费离别22年的生母露面要分一半
·四个地铁站现场可办武汉通学生卡
·湖北私家车广播爱心助学
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图文：百万网友直呼心疼为小伙点
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儿子牺牲留下163万抚恤经费离
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四个地铁站现场可办武汉通学生卡
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湖北私家车广播爱心助学
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要闻
2016.8.28 星期日
湖北私家车广播爱心助学
楚天都市报讯 楚天都市报讯（通讯员陈芸）爱心助学，让梦飞扬。昨日，2016“1078大家帮·八月爱心助学季”活动在湖北广播大楼举行。爱心企业、爱心人士热力集结，“一对一”帮扶资助我省三十名贫困学子。每位爱心助学大使将在四年内为“结对子”的同学提供两万元善款，帮助他们解决大学学费等困难。
“1078大家帮·八月爱心助学季”是湖北私家车广播打造的公益品牌，今年是第三届。