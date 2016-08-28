查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·图文：百万网友直呼心疼为小伙点赞 ·儿子牺牲留下163万抚恤经费离别22年的生母露面要分一半 ·四个地铁站现场可办武汉通学生卡 ·湖北私家车广播爱心助学 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 体育 第12版 : 时事 第13版 : 百姓周刊 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 调查 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：百万网友直呼心疼为小伙点 · 儿子牺牲留下163万抚恤经费离 · 四个地铁站现场可办武汉通学生卡 · 湖北私家车广播爱心助学 2 要闻 2016.8.28 星期日 湖北私家车广播爱心助学 楚天都市报讯 楚天都市报讯（通讯员陈芸）爱心助学，让梦飞扬。昨日，2016“1078大家帮·八月爱心助学季”活动在湖北广播大楼举行。爱心企业、爱心人士热力集结，“一对一”帮扶资助我省三十名贫困学子。每位爱心助学大使将在四年内为“结对子”的同学提供两万元善款，帮助他们解决大学学费等困难。

“1078大家帮·八月爱心助学季”是湖北私家车广播打造的公益品牌，今年是第三届。





