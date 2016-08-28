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四个地铁站现场可办武汉通学生卡
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要闻
2016.8.28 星期日
四个地铁站现场可办武汉通学生卡
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者潘锡珩 实习生李添一 余睿）开学季就要到了，记者昨悉，目前武汉有4个地铁站可实现武汉通学生卡现场发放，较以往大大节省取卡时间。
此前，武汉通已经与工商银行合作，中小学生及家长在网上填写资料后，可就近到工行网点进行缴费。但工行网点没有制卡设备，当时并不能拿到卡片。有家长称，最长等了一个月的时间才拿到卡片，不太方便。
对此，武汉通与武汉地铁联手，在循礼门、钟家村、汉口火车站、市民之家等4个地铁站开设了武汉通服务点，并配备了现场制卡设备。
在上述地铁站办理学生卡时，网上填写资料的程序与在工行办卡相同。打印《武汉通学生卡申办登记表》后，学生或家长带着表格和有关证件，可前往4个地铁站。武汉通工作人员将现场审核，现场制卡发卡。
记者向武汉地铁及武汉通方面了解到，接下来，洪山广场等满足条件的地铁站，将陆续开通这项业务。
据介绍，具有武汉市学籍的普通中小学、中等职业学校学生，公办、民办都可以申请办理武汉通学生卡，持卡学生乘坐地铁轻轨可享受七折优惠。
武汉通客服人员提醒，小学生毕业后进入初中时，需要重新办卡。初中生毕业进入高中时，无需换卡。