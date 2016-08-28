查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·图文：百万网友直呼心疼为小伙点赞 ·儿子牺牲留下163万抚恤经费离别22年的生母露面要分一半 ·四个地铁站现场可办武汉通学生卡 ·湖北私家车广播爱心助学 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 体育 第12版 : 时事 第13版 : 百姓周刊 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 调查 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：百万网友直呼心疼为小伙点 · 儿子牺牲留下163万抚恤经费离 · 四个地铁站现场可办武汉通学生卡 · 湖北私家车广播爱心助学 2 要闻 2016.8.28 星期日 四个地铁站现场可办武汉通学生卡 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者潘锡珩 实习生李添一 余睿）开学季就要到了，记者昨悉，目前武汉有4个地铁站可实现武汉通学生卡现场发放，较以往大大节省取卡时间。

此前，武汉通已经与工商银行合作，中小学生及家长在网上填写资料后，可就近到工行网点进行缴费。但工行网点没有制卡设备，当时并不能拿到卡片。有家长称，最长等了一个月的时间才拿到卡片，不太方便。

对此，武汉通与武汉地铁联手，在循礼门、钟家村、汉口火车站、市民之家等4个地铁站开设了武汉通服务点，并配备了现场制卡设备。

在上述地铁站办理学生卡时，网上填写资料的程序与在工行办卡相同。打印《武汉通学生卡申办登记表》后，学生或家长带着表格和有关证件，可前往4个地铁站。武汉通工作人员将现场审核，现场制卡发卡。

记者向武汉地铁及武汉通方面了解到，接下来，洪山广场等满足条件的地铁站，将陆续开通这项业务。

据介绍，具有武汉市学籍的普通中小学、中等职业学校学生，公办、民办都可以申请办理武汉通学生卡，持卡学生乘坐地铁轻轨可享受七折优惠。

武汉通客服人员提醒，小学生毕业后进入初中时，需要重新办卡。初中生毕业进入高中时，无需换卡。





