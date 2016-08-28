查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·图文：百万网友直呼心疼为小伙点赞 ·儿子牺牲留下163万抚恤经费离别22年的生母露面要分一半 ·四个地铁站现场可办武汉通学生卡 ·湖北私家车广播爱心助学 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 体育 第12版 : 时事 第13版 : 百姓周刊 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 调查 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：百万网友直呼心疼为小伙点 · 儿子牺牲留下163万抚恤经费离 · 四个地铁站现场可办武汉通学生卡 · 湖北私家车广播爱心助学 2 要闻 2016.8.28 星期日 儿子牺牲留下163万抚恤经费离别22年的生母露面要分一半 青山区法院一审判决 生母可得25%份额 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者余皓）26岁的小王生前是广水市一名消防队员，2015年因公牺牲后，遗有抚恤经费163.4万余元。小王父母离异，从小就与父亲生活成长。就在小王的父亲陆续领取此款时，22年未一起生活的生母突然现身：这笔抚恤经费她也应有份，且应分得其中一半。

双方最终对簿公堂。前日，青山区法院作出一审判决，小王的母亲分得40.3万余元，父亲分得81.7万元，继母分得41.3万余元。



前妻出现索要抚恤经费



老王现年54岁，他和前妻林某于1989年生育儿子小王。1993年，夫妻离婚，4岁的小王随老王生活。此后，老王和林某分别组建了新的家庭。

2011年，小王大学毕业后进入广水市公安消防大队服役。2015年8月21日，小王因公牺牲。3天后，广水市公安消防大队与老王签订因公牺牲抚恤经费的协议，约定支付各类抚恤经费共计163.4万余元。

此后，广水市公安消防大队向老王先期支付了70万元。

几天后，林某找到该消防大队，声称她是小王的生母，老王瞒着她独签这份协议，有失公平。



生母还要求持牺牲证明书



多次协商无果后，林某于2015年11月将老王告上法庭。后法院将小王的继母李某也追加为原告。

今年1月26日，此案开庭。林某诉称，老王对她封锁儿子因公牺牲的消息，并隐瞒她是儿子生母的真相，独自与消防大队签订抚恤经费协议，侵犯了她的合法权益。她请求法院判决她和老王各按50%分割这163.4万余元抚恤经费，另外要求持《革命军人因公牺牲证明书》正本。

为何要争这纸证书？林某称，这是儿子留给她的唯一精神寄托。而相关人员透露，该证明书日后可能会带来民政部门的相关福利。

老王则称，离异后，林某对儿子既未探望，更未抚养，没有资格领取这笔抚恤经费和持有该证明书。



一审判决双方都不满意



法院审理后认为，根据《继承法》的相关规定，老王、林某、李某都是小王的法定继承人。但对被继承人尽了主要抚养义务或者与被继承人共同生活的继承人，可以多分。对儿子小王尽到主要抚养义务的老王再无其他亲生子女，因此应当适当多分，酌情认定老王应分得50%份额。林某及李某在小王生前都曾对其尽过抚养义务，各享有25%的份额。

另外，法院认为《革命军人因公牺牲证明书》是荣誉的象征，而并非民事权益，不属于民事诉讼受理的范围，故对该项请求不予处理。

昨日，面对一审判决结果，老王对记者称，他不是很满意，是否上诉，还在考虑中。

远在江苏南通的林某在电话中告诉记者，儿子从小学到大学，她一直偷偷地到学校去看望并送钱送物。

林某称，她对判决不服，但是否上诉要考虑经济状况后再作决定。

（文中当事人均为化名）





