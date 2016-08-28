图文：百万网友直呼心疼为小伙点赞儿子牺牲留下163万抚恤经费离别22年的生母露面要分一半四个地铁站现场可办武汉通学生卡湖北私家车广播爱心助学
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·图文：百万网友直呼心疼为小伙点赞
·儿子牺牲留下163万抚恤经费离别22年的生母露面要分一半
·四个地铁站现场可办武汉通学生卡
·湖北私家车广播爱心助学
楚天都市报电子版
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2 要闻 2016.8.28 星期日
武汉地铁里男子怕弄脏座位蹲一路“看楚天”发出后引发央媒关注
图文：百万网友直呼心疼为小伙点赞
    楚天都市报讯 图为：蓝衣小伙蹲在地铁车厢角落里 网友拍摄

    楚天都市报讯（记者潘锡珩 实习生余睿 李添一）武汉地铁2号线里，一名小伙怕弄脏座位，蹲了一路不坐。发生在24日下午的这一幕，经本报“看楚天”APP发出后，引发中央媒体关注。近百万网友既为他心疼，也为他点赞。
    24日下午1点多，市民涂先生从汉口中山公园乘坐地铁2号线前往光谷。上车后就看到一名二三十岁的小伙子蹲在角落里。几站过后，车厢里几次出现空座位，但小伙看到了也不去坐。
    涂先生注意到，小伙蓝色的工作服上有不少油漆斑点，脚上的布鞋也满是灰尘。“他看上去像个装修工，可能是怕弄脏了座位，宁愿蹲着也不坐。”涂先生猜测。
    想到这里，涂先生又心疼又感动。他便拿起手机拍下一张图，打算发到微博里。“其实有点遗憾，没有拍到他身旁有空座位的场景。”涂先生对楚天都市报记者说。
    涂先生说，从中山公园到光谷广场，半个多小时的车程，小伙就这样一直蹲着。
    本报“看楚天”App上，这篇新闻上线不到24小时，点击量就过5万。在微博上，人民网、中国新闻网、环球时报等媒体官微接力转发，截至昨晚8时，仅在人民网微博上就有17万人为小伙点赞。初步估计，连日来近百万网友为小伙所感动。
    网友“情书”说，虽然你的衣服脏了，但是你的心是干净的。武汉铁路局官方微博评论：衣服脏了可以洗，这个装修工小伙是高素质的城市建设者，为他点赞！
    社会学家、武汉大学教授尚重生接受楚天都市报记者采访时说，这个小伙的表现，首先表明普通劳动者的道德情操也很高尚，“草根”并不代表不文明。其次，地铁上干净整洁的环境让小伙不忍心弄脏，也证明了环境可以教育人、引导人。
    同时，尚重生也提出：“哪怕‘小伙不愿弄脏座椅’只是拍摄者和网友美好的主观想象，这种想象也是非常宝贵的道德资源，说明我们所处的社会充满善意，充满温情。”


 