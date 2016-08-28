查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·图文：百万网友直呼心疼为小伙点赞 ·儿子牺牲留下163万抚恤经费离别22年的生母露面要分一半 ·四个地铁站现场可办武汉通学生卡 ·湖北私家车广播爱心助学 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 体育 第12版 : 时事 第13版 : 百姓周刊 第14版 : 活法 第15版 : 脸谱 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 调查 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：百万网友直呼心疼为小伙点 · 儿子牺牲留下163万抚恤经费离 · 四个地铁站现场可办武汉通学生卡 · 湖北私家车广播爱心助学 2 要闻 2016.8.28 星期日 武汉地铁里男子怕弄脏座位蹲一路“看楚天”发出后引发央媒关注 图文：百万网友直呼心疼为小伙点赞 楚天都市报讯 图为：蓝衣小伙蹲在地铁车厢角落里 网友拍摄



楚天都市报讯（记者潘锡珩 实习生余睿 李添一）武汉地铁2号线里，一名小伙怕弄脏座位，蹲了一路不坐。发生在24日下午的这一幕，经本报“看楚天”APP发出后，引发中央媒体关注。近百万网友既为他心疼，也为他点赞。

24日下午1点多，市民涂先生从汉口中山公园乘坐地铁2号线前往光谷。上车后就看到一名二三十岁的小伙子蹲在角落里。几站过后，车厢里几次出现空座位，但小伙看到了也不去坐。

涂先生注意到，小伙蓝色的工作服上有不少油漆斑点，脚上的布鞋也满是灰尘。“他看上去像个装修工，可能是怕弄脏了座位，宁愿蹲着也不坐。”涂先生猜测。

想到这里，涂先生又心疼又感动。他便拿起手机拍下一张图，打算发到微博里。“其实有点遗憾，没有拍到他身旁有空座位的场景。”涂先生对楚天都市报记者说。

涂先生说，从中山公园到光谷广场，半个多小时的车程，小伙就这样一直蹲着。

本报“看楚天”App上，这篇新闻上线不到24小时，点击量就过5万。在微博上，人民网、中国新闻网、环球时报等媒体官微接力转发，截至昨晚8时，仅在人民网微博上就有17万人为小伙点赞。初步估计，连日来近百万网友为小伙所感动。

网友“情书”说，虽然你的衣服脏了，但是你的心是干净的。武汉铁路局官方微博评论：衣服脏了可以洗，这个装修工小伙是高素质的城市建设者，为他点赞！

社会学家、武汉大学教授尚重生接受楚天都市报记者采访时说，这个小伙的表现，首先表明普通劳动者的道德情操也很高尚，“草根”并不代表不文明。其次，地铁上干净整洁的环境让小伙不忍心弄脏，也证明了环境可以教育人、引导人。

同时，尚重生也提出：“哪怕‘小伙不愿弄脏座椅’只是拍摄者和网友美好的主观想象，这种想象也是非常宝贵的道德资源，说明我们所处的社会充满善意，充满温情。”





