图文：她家21万积蓄只剩这桌转账单受伤武汉游客忍痛救出多人雏凤清声动心弦稚子情真暖心扉
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 第1版 要闻
·图文：她家21万积蓄只剩这桌转账单
·受伤武汉游客忍痛救出多人
·雏凤清声动心弦稚子情真暖心扉
楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.8.28 星期日
鄂籍旅游大巴在江西境内追尾大货车
受伤武汉游客忍痛救出多人
    楚天都市报讯 图为：在病房里忆及车祸中的母亲，孙敏潸然落泪
    图为：手机中的母亲（右二）照片，已成他心中的痛

    楚天都市报记者徐剑桥 通讯员高星 摄影：楚天都市报记者曲严

    一次原本欢乐的度假之旅，变成了一场令人心碎的伤别离。
    8月24日下午，杭瑞高速江西境内，一辆鄂A牌照的大巴车，追尾一辆拖石灰的货车。两车侧翻于高速路基下方，大巴车上多名人员被困。事故目前已致6人身亡，25人伤，相关部门已介入善后。
    昨日凌晨，车祸中受伤的多名武汉游客已从江西当地转回武汉几家医院治疗。楚天都市报记者采访得知，其中的武汉游客孙敏，眼睛被石灰灼伤、肺挫伤，危难关头忍痛救出多人。不幸的是，其年近七旬的母亲因伤重最后在他的怀中去世，英雄男儿忆及当时泪流满面。

    大巴车瞬间追尾翻车

    41岁的孙敏，是湖北信通通信有限公司职工。
    他十岁的儿子，正上小学四年级。眼看孩子马上开学，他携妻儿和父母，报团赴黄山参加三天两晚的旅游。“以前都是自驾游，这次报团是想着优惠些，门票和房间都是旅行社帮忙订好的，比较省事。”孙敏说。8月22日，武汉旅行团17台大巴，浩浩荡荡开向黄山。
    24日中午，游客们在黄山吃完饭后，上高速返回武汉，孙敏一家5口坐在4号大巴上，车上共50多名游客。
    返程时大巴车并没有一起走。孙敏自己坐在第五排，妻子和儿子坐在第四排，父母坐在第三排。“车上只有一名司机，没人换班。中午吃完饭后人就犯困。之前我们还提醒司机，到服务区要停一下，歇会儿。”孙敏说。
    下午3点多，大巴车从江西景德镇往九江方向行驶至杭瑞高速九景段时，与一辆拖石灰的货车追尾。“我当时正打瞌睡，听到砰的巨响，车先往左边晃了一下，再往右翻到3米深的路基下。”头部受伤的游客李先生回忆。
    孙敏对事故瞬间的记忆尤深。他告诉记者，当时大巴车刚过一个服务区却没停，他拿手机看时间，一抬头的瞬间，大巴车就擂上了前方的货车。“没感觉到刹车，两台车都翻了，大巴的车头都撞没了。先是烧糊的味，接着就是呛人的石灰味……”孙敏不忍回忆那一幕。

    忍伤痛救多名同车人

    江西当地媒体发布的照片和视频显示，高速公路路基下，一辆牌号为“鄂ALY828”的大巴侧翻后，车轮朝上。地面上和路基下方，倾泻了不少白石灰。从视频中可以看到，大巴车正好侧翻在一条水沟旁。
    “那一幕不堪回首，哭声和救命声一片。”说到这里，孙敏开始流泪。平复情绪后，他回忆很多人被困在车前部，当时一名小女孩先喊他“叔叔救我。”他一看，女孩的脚被压住，他帮忙抽开后，先救出小女孩，然后又将女孩的母亲救出。
    “大巴侧翻后，车厢地面离车窗沿有一米多高，我先要把人移到窗沿边靠住，再自己爬窗出去，把他们一点一点往外拖。”孙敏说。
    孙敏的儿子，当时头被行李压住，他救出那对母女后，赶紧将儿子救了出来。
    接着，他又用同样办法将一名10多岁的小女孩及其母亲救出。
    一名21岁的胖小伙，身上血流不止，孙敏帮他止血后用尽力气，将他挪到车窗沿，好让他呼吸新鲜空气。遗憾的是，等消防赶来后将小伙送到医院，最终还是被告不治。
    孙敏最后救出的是自己的妻子。他说，妻子当时一条腿断了，但很坚强。他救完第五个人后，在车窗外顺势拉妻子，妻子单脚蹬地，最后被他拽出了窗外。
    因大巴侧翻后滚落至距路面约10米的边坡，坡度很陡，而当天气温很高，来回几趟救人后，孙敏浑身湿透，体力透支。由于石灰遇水后迅速起化学反应，救人过程中他感觉双眼灼痛。
    孙敏说，行李将车厢走道堵了，我看到在车厢后部，有其他乘客自救脱险后也在拼命救人，还有当地村民也赶来相救。

    母亲在他的怀中离去

    孙敏告诉记者，当时自己的父亲卡在车内座位上，腿受伤，他想去拉动父亲，但已没了力气。“救人到最后，闻到汽油味，担心车辆爆炸，父亲让我赶紧先走，我不走，守着他，让他不要睡。”孙敏说，后来消防官兵赶来，将父亲一起救出。
    而让孙敏最不忍忆及的是，消防赶来后，受伤的母亲没能挺过去。“当时母亲鼻孔出血，一直没说话，看着我。我过去将她扶正，抱住她。”孙敏说，当时从母亲的状态看还以为不会有事。“但没想到，老人的身体变化很快，没好久竟在我怀里走了……”事后再回忆整个救人过程，孙敏说那样危急的关头，小孩哭救的声音、求助的眼神，让他没法不先伸出大手，“孩子身体轻，救起来快，我只想着能多救一个算一个。”“那会儿需要我的人太多了，我只想抓紧时间快点救，尽快给他们一丝生的希望。”“我对不起的就是母亲，救到最后没一点力气了。母亲走时很突然很安详，她没说一句话……哪怕跟我说一个字也好……”孙敏说到这里，已是泪流满面。

    好男儿难弥心中伤痛

    昨日上午，在武汉市普爱医院，病床上的孙敏左腿满是伤痕，手臂有明显擦痕，双手、双眼都是石灰灼伤的痕迹。医院耳鼻喉科主任李艳妮介绍，孙敏转院过来时，江西当地医院CTA显示，其肺挫伤，伴有胸腔积液。他们检查后发现，他眼睛灼伤，左腿广泛性擦伤，鼻骨也有骨折。
    孙敏的父亲和妻子也在医院重症监护室治疗，其儿子皮肤有灼伤和擦伤，无大碍。
    说起母亲，孙敏多次落泪，充满自责。他说，父母亲嫌去黄山太累，本来这次是不想去黄山的，还是他做思想工作说服两老一起去避暑，“黄山玩得很开心，没想到回来路上出了事。”“母亲今年69岁，曾说还没坐过飞机，我准备有时间带她到海南旅游的。可再也没有机会了。”孙敏说。“他是很孝顺的孩子，与爸妈感情深，走哪里都想着带父母，25号我们家属问起他母亲怎么去世的，他说了情况。当时我们还怨过他，现在我能够理解。他救了其他人的命，是积德；他没能救回母亲，我们晓得他心里好难过。”孙敏的婶娘张女士说。“老人说没就没了，家人都很悲痛。当时情况紧急，表哥想的可能是先救一个是一个。”孙敏的表弟王先生说，这多天里，一大家人一直在劝慰表哥，盼着他平复情绪。


   