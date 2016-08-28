图文：她家21万积蓄只剩这桌转账单受伤武汉游客忍痛救出多人雏凤清声动心弦稚子情真暖心扉
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 第1版 要闻
·图文：她家21万积蓄只剩这桌转账单
·受伤武汉游客忍痛救出多人
·雏凤清声动心弦稚子情真暖心扉
楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.8.28 星期日
又是老骗局 又一个让人痛心的案例
图文：她家21万积蓄只剩这桌转账单
本报曾无数次揭露电信诈骗伎俩 请您提醒家人多看报提高警惕
    楚天都市报讯 图为：昨日，家住武汉化工区的陈女士，看着给骗子的汇款单痛心不已，这些钱是她和务农父母的全部积蓄。 楚天都市报记者李辉摄
    图为：面对满桌转账单，陈女士哭红双眼 楚天都市报记者李辉摄

    楚天都市报讯（记者刘毅）先是“快递员”提醒快件有异，之后又有“特警”要求核对账户资金……几通电话下来，女青年不但将自己的积蓄全部汇给骗子，还搭上了父母多年卖菜积蓄。昨日，看着面前的数十张转账单，说起受骗21万多元的经历，26岁的陈女士哭红双眼。
    陈女士一家从咸宁来汉近20年，租住在武汉化工区八吉府街，父母租种着6亩菜地，她和弟弟在家待业。本月20日上午，一个陌生女子来电，自称是福州一家快递公司员工，询问她是否5天前邮寄过一个包裹。对方准确报出了她的姓名，并称包裹里有她的身份证和三张银行卡，公司觉得不正常，请她立即报警。
    想起自己此前丢失过身份证，陈女士一时慌了手脚，准备报案。“快递员”主动帮她将电话转到“福州市公安局”。
    随后，一名自称“福州公安特警大队于耀龙”的男子，先说陈女士涉嫌高价贩卖身份证，又说她参与诈骗团伙，涉案金额120多万元。如果她要洗脱嫌疑，需要自证清白。
    陈女士更是六神无主。当日下午2时许，她按照于耀龙的指点，先将自己的银行账号报给对方以供“核对信息”，又到红钢城一家银行的ATM机用英文界面进行了一番操作。
    陈女士说，操作之后，她发现自己打工多年积攒的3.3万元“不见了”。于耀龙说，这些钱只是被暂时冻结，如果她能证明清白，会退还给她。
    陈女士的弟弟说，当天他发现姐姐打电话时显得神神秘秘，还提醒她不要上当受骗，但被姐姐糊弄过去。“骗子说，这个案子涉及国家机密，不能对任何人提起。”陈女士告诉记者，为了不“泄密”，她没有告诉弟弟实情。
    事情并未完结。于耀龙表示，3.3万元不能证明陈女士的清白。于是，她向朋友借了3万元，于21日汇给对方。23日下午，她又找到母亲的存折，提取15万元分批汇出。
    楚天都市报记者在陈女士家看到，23日下午4时至5时，陈女士分19次汇款15万元。“骗子还教我怎么欺骗母亲获得密码……”这些都是父母种菜、卖菜20年的血汗钱啊，陈女士觉得愧对父母。
    得知陈女士再也无钱可汇后，于耀龙让她关闭手机并报案。当红钢城派出所民警告诉她遇到了电信诈骗后，她这才如梦初醒。
    目前，红钢城派出所正对此案展开调查。

    “航班改签”骗走女老师4.5万元

    楚天都市报讯（记者刘毅）深夜接到短信，称飞机故障无法起飞，可以退票。女教师信以为真，按照对方指点操作银行卡，结果卡中4.5万元被骗。昨日说起此事，30岁的谢老师追悔不及。
    谢女士在武汉一家培训学校教书。她说，本月15日，她请朋友在网上预订了一张昨日从武汉到深圳的机票。前晚9时许，她接到短信，称飞机发生故障不能起飞，可办理退票或改签，每位旅客还可获得300元航班延误补偿。于是她按照短信中的号码给对方打电话，准备改签。但对方让谢女士先汇20元手续费，又要她提供转账记录。
    按照对方指点，谢女士先将一张银行卡中的4.5万元转到自己的另一个账户，之后又转到第三个账户。
    但第二次转账没有成功。对方于是提供了一个账号，让她“试一试”。谢老师一试果然成功，但她也发现被骗。
    为何给自己的账户转账不成功，却能转给骗子？谢女士说，第二次转账时，对方要求转4.7万元，而她的卡中只有4.5万元，所以没有成功。但她给骗子的账号转账时，对方偷偷给她的账户中汇入了2000元，所以能够转账。
    昨日，谢女士报了警。江汉区汉兴派出所正在调查。

    老骗局诓走大学生3.2万元

    楚天都市报讯（记者李曼英）外地“公安”来电，称涉及刑事案件，要冻结银行卡里资金。这种老骗术，近日骗走武汉一大学生3.2万元。
    黄同学是仙桃人，在武汉上大学。他介绍，11日上午，他接到自称“公安”的陌生来电，称他的身份证和银行卡被盗用，且牵涉刑事案件。
    黄同学说，他开始并不相信。但对方准确说出了他新办的身份证号和银行卡号，他便信以为真，按照对方的电话指示，取出家里的3.2万元存款，汇入指定账户。
    黄同学的父亲黄先生说，事发当天，他接到银行取款短信，给儿子打电话才得知事情原委，但已经晚了。这笔钱来之不易，他和妻子都非常难受，但又怕儿子心理压力过大，不敢过分责备。他已经报警，希望警方找到骗子，尽快将钱追回。

    编后

    编完这三起案例，编辑痛心不已：骗子的手段并不新鲜，为何仍有人屡屡上当？
    梳理起来，电信骗局的受害者，大多缺乏警惕之心，加上平时闭目塞听，遇事不够沉着，结果才钻进了骗子的圈套里。
    对于电信诈骗，本报也曾多次报道类似案例，对骗子的诈骗手段予以揭露并充分警示。因此，请您提醒家人，多留意相关报道，绷紧防骗神经。那么，不管骗子花样如何翻新，也会无计可施。


 