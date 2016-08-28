查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 教卫 ·图文：眼科“大咖”教您科学治近视 ·图文：华科女生赴港体验当急救护士 ·建筑工险些丢命 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 时事 第16版 : 广告 第6版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：眼科“大咖”教您科学治近 · 图文：华科女生赴港体验当急救护 · 建筑工险些丢命 9 教卫 2016.8.28 星期日 图文：华科女生赴港体验当急救护士 患者有专门的瑜伽室减压 老人服药有专用药盒 楚天都市报讯 图为：刘源源在实习中（照片本人提供）



楚天都市报讯（记者乐毅 实习生王媛）这个暑假，华中科技大学护理专业大二学生刘源源，代表学校参加在香港理工大学举办的“首届理大国际暑期课程”，和她一起体验急救护理的还有来自美、英等多国的护理专业学生。昨日，她分享了在香港的见闻。



普通人可操作的急救仪



刘源源说，这次学习分操作体验、讲座和实地参观体验三个部分。在个人防护措施体验课中，她戴了接触传染病人时的防护装备，“与内地棉质口罩不同的是，香港的医护口罩是金属材质，形状固定，戴在脸上非常紧实”。

有一种名为“AED体外除颤仪”的急救设备，令刘源源耳目一新，它用于病人呼吸骤停时的急救，与人工心肺复苏交替使用，价格从几千到几万元不等。“这种仪器操作起来非常简单，普通人只要按设备的语音提示就可操作。”她说，这样的急救仪虽价格高但非常实用，“对争取急救的黄金时间是有效果的。”



行动不便者有专用“轨道”



“在香港的圣母医院，我看到天花板上随处都有供行动不便的患者系绑带的‘轨道’。一位行动不便的老爷爷，将专用绑带系到轨道上后，身体就可以在医院内自由移动。”刘源源说，除了绑带轨道，医院还配有瑜伽室和冥想室，里面布置温馨，有饮料、书籍和沙发，患者手术前后可自由进入。香港医疗护理的人性化程度高，一些细节设计既考虑到护理对象的康复，也照顾他们的自由。

在香港“长者社区”养老院，刘源源看到一位老人正从一个课本大小的药盒里取药服用。原来，这种药盒是院方为老人量身定做的，盒上印有老人的照片和身体状况，护士将一周内老人早、中、晚需服用的药分别放入相应的格子，老人按时取出即可。



课程编排更注重实践性



“我们学校的护理课程是按科目编排的，香港理工大学的护理课程却是按人体的部位编排。”刘源源说，大一在学校修的多是通识课，到大二才接触《系统解剖学》《组织学与胚胎学》《生理学》等，“我们的学制是五年制，可能到大四或临近毕业时，才将所学的知识应用于实际操作。”

她觉得，香港的护理课程安排更有利于实践，比如学习“头部”，老师就会将该部位的护理知识做系统讲解，这部分课上完，学生就能上手看病。





