查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 教卫 ·图文：眼科“大咖”教您科学治近视 ·图文：华科女生赴港体验当急救护士 ·建筑工险些丢命 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 时事 第16版 : 广告 第6版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：眼科“大咖”教您科学治近 · 图文：华科女生赴港体验当急救护 · 建筑工险些丢命 9 教卫 2016.8.28 星期日 楚天健康大讲堂走进协和医院 图文：眼科“大咖”教您科学治近视 楚天都市报讯 楚天都市报记者高家龙 通讯员刘坤维



【专家名片】

张明昌：武汉协和医院眼科主任，二级教授、博士导师。中华眼科学会委员，海峡两岸眼科专业委员会常委，全国角膜病学组委员，武汉巿眼科学会主任委员等。

门诊时间：每周一、三上午



孩子近视怎么办？激光治疗有没有副作用？最近火热的塑形镜适合哪些人治疗？近视会不会遗传？随着开学季即将到来，青少年和儿童近视成了家长的心头病。昨日上午，武汉协和医院眼科主任张明昌教授做客楚天健康大讲堂，现场讲授近视防治的知识，为广大家长和青少年带来了一桌科普大餐。



营养不均也会近视

不少家长容易忽略



人们常说：“眼睛是心灵的窗户。”我国约有四五亿人近视，全国青少年近视患病率达46%，大学生近视病率高达70%至90%以上，多数人没有定期进行眼睛保健的习惯。

张明昌教授说，有一部分近视跟遗传和疾病有关，如父母双方是高度近视（即近视度数600度以上），所生孩子6岁前患近视概率是74%。而大多数近视是后天形成的，除了用眼不当，张明昌教授还指出了一些容易被忽视的致病因素。“有些小学的课桌从一年级到四年级都是一样高的，这不科学。”张明昌教授建议，课桌椅应让学生坐下时，眼睛距离书本一臂之遥，长度相当于从拳头到手肘的距离。

张明昌教授在多年临床工作中发现，有一部分青少年发生近视时，正是身体发育最快的阶段，不少家长只关注到这个时期孩子学习任务加重，用眼增多导致视力下降，却忽视了营养平衡的重要。在青少年快速发育阶段，如果挑食会导致维生素缺乏，就更容易发生近视，家长可根据孩子的情况适当补充维生素。

此外，青少年应经常参加户外活动，在阳光下玩耍。科学研究证明，适度的阳光照射会促进人体维生素A代谢，还会产生一种叫多巴胺的物质，对预防近视有一定的作用。



配镜度数不要太高

隐形眼镜保持清洁



目前，近视配镜比较普遍的是框架眼镜、隐形眼镜和OK镜（即角膜塑形镜）三类。“如果度数是一百度以内的低度近视，没有影响到学习，可以不佩戴眼镜。”张明昌教授指出，人的视力有一种“离焦效应”，人类曾用猴子做实验，让猴子戴上一副高度数眼镜，结果发现，时间长了猴子也变成近视眼了。“所以配镜时一定不能配太高，如果戴200度和250度的眼镜测的视力都是1.0，那么就戴200度眼镜。”张明昌说，首先要排除假性近视，如果是假性近视，必须先扩瞳验光，再确定孩子的准确度数进行配镜。

许多近视患者为了美观佩戴隐形眼镜，张明昌教授特别强调，规范使用是保证眼睛健康的前提。患者最好按照使用周期，及时更换镜片，除了标明连续配戴型镜片，任何戴镜睡觉的习惯都是不提倡的，不可以使用破损镜片，避免过长的指甲划伤眼睛和镜片。有重症砂眼、角膜炎、慢性泪囊炎等眼表炎症和干眼症，及有活动性免疫炎症、重症糖尿病等全身疾病，自理能力差的人，不宜佩戴隐形眼镜。

时下，一种名为“OK镜”的眼镜，受到不少家长青睐。这种角膜塑形镜，只需每天晚上睡觉佩戴，白天不用戴。张明昌教授说，这种眼镜是通过改变角膜上皮细胞分布，起到暂时矫正视力的效果。作为一种治疗手段，OK镜也存在适应征。他指出，OK镜对于普通近视有明显矫正作用，但也并非人人都适合，对于少数高度近视和病理性近视的效果就不明显。



治疗方式因人而异

不可迷信昂贵手术



当前有不少治疗近视的手术方式，如准分子激光手术、飞秒等，有的价格还比较昂贵。张明昌教授说，手术方式因人而异。对于超高度近视、角膜相对较薄者，可以接受有晶体眼的人工晶体植入手术，也就是把隐形眼镜安在眼内，可以省去将隐形眼镜戴在眼睛表面的各种烦恼。

激光手术主要有准分子激光角膜屈光切削术、准分子激光角膜原位磨镶术和准分子激光角膜上皮磨镶术。三种手术适应征有所不同。以准分子激光角膜屈光切削术为例，适应征是18岁以上、屈光度数相对稳定、矫正视力好、角膜接触镜停戴两周以上的患者，最好度数不要超过1000度，有活动性炎症、青光眼、干眼症、圆锥角膜、结缔组织疾病和瘢痕体质的人，不适合用这种手术方式。“飞秒激光屈光手术目前比较热门，但也不是最完美的一种近视手术。”张明昌教授说，不要以为越贵的手术方式，治疗近视效果越好，其实每种手术方式都有对应的适应征和优缺点，患者要根据自身实际情况选择。





