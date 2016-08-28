查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济 ·广告：动向新闻 ·广告 ·外卖太火 店堂顾客被冷落 ·夏天渐行渐远 西瓜价格翘尾 ·广告 ·商场反季特卖 秋冬装折扣大 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 时事 第16版 : 广告 第6版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 广告：动向新闻 · 广告 · 外卖太火 店堂顾客被冷落 · 夏天渐行渐远 西瓜价格翘尾 · 广告 · 商场反季特卖 秋冬装折扣大 · 开奖公告 8 经济 2016.8.28 星期日 外卖太火 店堂顾客被冷落 专业人士：上门客的评价变差会影响长远生意 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者谢玲）订餐平台点外卖快捷又方便，给餐饮商家带来了商机，但有的商家外卖生意太火，店堂顾客上菜时间变慢，顾客们感觉受到了冷落。“等了快一个小时了，点的菜还没上到一半，以前可不是这样的。”日前，陆先生在武昌中北路附近一家烧烤店吃饭时颇为恼火，店里似乎一直在接送各种外卖订单，连接订餐平台的扩音器在店内大声播报：“又接到一个订单了。”店内虽然有五六个服务员，但都忙着送外卖，他点的烧烤催了几次还是没端上来。

随后，该店老板对陆先生表示抱歉，说实在太忙了。陆先生对此解释并不太满意，致电记者称：“不能因为外卖生意忙就冷落店里的客人，以前半小时菜就上齐了。”

记者发现，现在很多餐饮商家都加入了外卖送餐平台，店内同时做堂食和外卖生意。但是两者比例分配不合理，引发了顾客的不满。“平常堂食经常排队，外卖25分钟出餐，很多顾客会选择外卖。”汉口刘胖子家常菜负责人胡经理告诉记者，天气不好时，点外卖的顾客更多，比如上个月暴雨时，该店外卖订单增长了近五成。

实际上，很多顾客都发现了，点外卖的速度比堂食快，尤其是一些经常排队的店。“店里坐着吃环境好，但在饭点的时候来排队至少半小时，打包快多了。”陈小姐经常在沙湖路一家虾店吃饭，自从发现外卖速度快后都打包回去吃。“外卖对速度要求高，又是新拓展的客流，一般都很重视。”经营两家湘菜馆的程老板告诉记者，订餐平台上有打分，顾客可以点评送餐速度、味道、服务等，这个评分直接影响平台上的排名。另外，有的餐馆为了省钱让自己的服务员配送，这可能是造成堂食服务水平下降的关键原因。

武汉餐饮协会人士介绍，现在外卖订餐生意火爆，很多商家生意的新增量都在这一块，但也应该平衡好堂食和外卖的比例，看自己的菜品的主流市场在哪里，抓好主流客层。否则，过于注重外卖生意，堂食口碑变差了，影响的是长远生意。





