查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 评论 ·养生类节目不能忽悠无底线 ·治养生节目乱象需釜底抽薪 ·孩子一言不合就闹出国怎么破 ·微观点 ·请保护公民“一声吼”的权利 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 时事 第16版 : 广告 第6版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 养生类节目不能忽悠无底线 · 治养生节目乱象需釜底抽薪 · 孩子一言不合就闹出国怎么破 · 微观点 · 请保护公民“一声吼”的权利 6 评论 2016.8.28 星期日 治养生节目乱象需釜底抽薪 楚天都市报讯 不管节目的内容是什么，也不管请来的专家学者是何路神仙，节目的最终目的都是诱导消费者去购买他们的产品和服务，那么节目中就必须出现医疗机构或商家企业的联系方式和地址等等信息，则节目的内容才会“变现”。

从这个角度来说，此次相关部门出手整顿，可谓正当其时。此次通知提出 “三个严禁”：严禁以介绍医疗、健康、养生知识等形式直接或间接发布广告、推销商品和服务；严禁直接或间接宣传医疗、药品、医疗器械、保健品等企业、产品或服务；严禁节目中间以包括“栏目热线”以及二维码等在内的任何形式，宣传或提示联系电话、联系地址等信息。

按照通知的要求，所有这些核心信息都不能在节目中以任何形式出现，对于这些节目背后的医疗机构和商家企业来说，也就起到了一种釜底抽薪的作用，切断了他们通过节目“变现”的可能。期待“三个严禁”能真正落实到位。苑广阔





