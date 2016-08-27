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第15版 深读周刊
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·图文：百岁夫妻相伴90年才分离
·图文：太阳能充电式LED马灯
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爱 在这儿婚介
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图文：百岁夫妻相伴90年才分离
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图文：太阳能充电式LED马灯
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深读周刊
2016.8.27 星期六
图文：太阳能充电式LED马灯
欢迎62岁以上武汉市民来电领取啦！
楚天都市报讯 为更好的关爱老人生活，武汉孝诚特引进太阳能充电式LED马灯公益发放。1.太阳能充电，只要有光源的地方就可以充电，充一次电可以使用较长的时间，节能环保。2.可作为台灯，手电，挂灯。3.强光手电合体，聚光远射。4.拉伸即亮，特别方便。5.外形复古，精致美观。
申领条件：武汉市62周岁以上的离退休干部、老教师、老文卫科技工作者 前来领取，本人带退休证前来领取（夫妻优先）。在武汉公益发放1000台。（来本单位领取过其他物资者不能领取）
申领电话：汉口：027-85556636武昌：027-87716992青山（徐东）：027-88716887汉阳：027-84886630