查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 深读周刊 ·爱 在这儿婚介 ·图文：百岁夫妻相伴90年才分离 ·图文：太阳能充电式LED马灯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 国内 第11版 : 体育 第12版 : 娱乐周刊 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 经济 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 福彩 第9版 : 教卫 · 爱 在这儿婚介 · 图文：百岁夫妻相伴90年才分离 · 图文：太阳能充电式LED马灯 15 深读周刊 2016.8.27 星期六 爱 在这儿婚介 军嫂创办真实可靠成功率高 楚天都市报讯 地址：汉口解放大道富商大厦（节假日不休）

女部

1.真实女：37岁，性格温柔善良，与夫创业

几十年，丈夫不幸因病去世，孤单的我身心

疲惫，现觅勤劳健康男士上门帮我，有缘后

我会助你发展事业。17786527923

2.真心寻缘：39岁,短婚无孩，肤白丰满，自

营连锁超市,一人打理很辛苦,想有个依

靠，若你吃苦耐劳有责任心,我愿为你付出

一切，60岁内，真心来电。13343480019

3.渴望真情：41岁，离异无孩，肤白有女人

味，独自经营服装批发，住房两套，渴望有

个家，寻善良勤奋男走进我生活，可投资你

喜欢的事业，贫富地不限。15387011839

4.孤单富姐：43岁，温柔善良，历经一段失

败的婚姻，独自经营多家店，资产丰厚，诚

寻人品好实在过日子知心男，带孩满足我

做母亲的愿望，可上门。15527171167

5.物流老板：47岁，丧偶无负担，经优房宽，

独自创业多年，内外操劳甚是辛苦，渴望身

边有位真心男士与我携手共创辉煌，地区

经济不限，带孩视亲生。17786527923

6.相约今生：51岁，丧偶无孩，善解人意，自

办印刷厂，收入丰厚，孤单的我寻忠厚有责

任感男来厂帮我，有缘也可到你处发展，地

龄不限，带孩视亲生。15387011839

7.急招夫上门：49岁，端庄秀丽，性格温和，

独自在汉经营餐厅，车房全，夫与儿不幸车

祸双亡，急寻愿共同打理生意顾家男，地龄

不限，婚后费用我全包。13343480019

8.渴望有个老伴：53岁，丰满迷人，住房多

套，夫病逝，我归国寻老伴上门共度晚年，

不在乎你贫富地区年龄，有缘财富共享，可

来家中查看，非诚勿扰。15527171167

9.我想有个家：55岁，丧偶无孩，来自农村，

孤儿院长大，经营大型加工厂，资产雄厚，

疲惫的我渴望温暖的家，不计贫富，只求真

心陪我到老，可上门。15527171167

10.退休教师：57岁，丧偶无子女，肤白显年

轻，独居私房，衣食无忧，孤儿出身的我，只

要你健康善良，我愿与你共享夕阳，可上

门，也可去你处买房安家。17786527923

11.牵手夕阳：61岁，丧偶无孩，肤白显年

轻，银行退休，房宽经稳，有私房出租，寻可

靠健康老伴晚年相伴，不计贫富地区，见面

不让你后悔，可来家查看。15387011839

12.孤单女寻伴：59岁，丧偶独居，人好心

善，烧得一手好菜，已无任何亲人的我有两

套私房出租，生活无忧，地年龄不限，不计

才貌，真心找伴共度夕阳。13343480019

13.急寻夫上门：63岁，丧偶无孩，肤白丰

满，独自经营物质公司，资产雄厚，闹市区

多处住房门面，寻老实厚道男共度余生，合

缘速婚，贫富地年龄不限。15527171167

14.寻老伴：65岁，丧偶无孩，医生退休，善

良脾气好，独居另有商铺出租，寻健康对我

好愿上门男，你子女若孝顺我，所有家产由

你子女继承，决不食言。15387011839

男部

1.男公务员：58岁，丧偶，一女外嫁，儒雅

稳重，军人气质，独居宽房，收入丰厚，真

实善良的我渴望与通情达理自信开朗的

女士携手，带孩视亲生。13027177990

温馨提示:慎重选择真诚交往





