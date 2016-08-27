查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 审片室 ·洹河梦 24 ·安史之乱 17 ·图文：50部新片挤进9月档 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 国内 第11版 : 体育 第12版 : 娱乐周刊 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 经济 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 福彩 第9版 : 教卫 · 洹河梦 24 · 安史之乱 17 · 图文：50部新片挤进9月档 14 审片室 2016.8.27 星期六 图文：50部新片挤进9月档 楚天都市报讯 图为：《我不是潘金莲》

图为：《星际迷航3》

图为：《追凶者也》



□楚天都市报记者戎钰



不算太热闹的暑期档即将结束，又一轮新片大战蓄势待发。楚天都市报记者昨日从本地院线获悉，9月份暂定有50部新片公映，数量上远超往年。但可惜的是，其中佳作只占少数，已有影城业内人士断言：这50部新片中至少有六成是“票房炮灰”。

有意思的是，楚天都市报记者查看9月新片上映表发现，进口片与国产片界线分明——重磅进口片集中在月初上映，国产大片则是月尾亮点。



●月初 进口大片风格各异



9月2日，2016年最不容错过的好莱坞科幻片《星际迷航3》将登陆内地影院。该片此前在北美进行了几轮试映，零差评的口碑让内地影迷激动不已，上周该片导演和几位主演接连去北京和广州进行落地宣传，对中国内地市场的渴望可见一斑。

同样是9月2日，日本科幻片《寄生兽》和美国励志动作片《铁拳》也将上映，将这一天变成了“进口片黄金日”。此外，由《纸牌屋》男主角、奥斯卡影帝凯文·斯派西主演的《九条命》，和“绯闻女孩”布莱克·莱弗利主演的惊悚片《鲨滩》将携手在9月9日上映，前者是萌萌哒的“主人与猫互换身体”，后者是怕怕的“鲨鱼要吃美女”，同天上映别有一番趣味。

这5部进口片抢先在9月上半段亮相，总体实力强于同期国产电影，应能轻松博得票房“大蛋糕”。

额外要提到的是，在被进口片“霸占”的9月初，将在9月8日上映的国产片《长江图》值得留意。该片是2016年国产文艺电影的一大亮点，不仅在柏林电影节斩获大奖，还很可能是中国最后一部胶片电影（是不是很有仪式感）。在大师李屏宾的镜头下，一段并不般配的爱情在长江上发生、结束，这故事一听就是文艺青年的菜。



●月尾 国产大片集体登场



进入月中，文学IP改编的《七月与安生》、刘烨领衔的《追凶者也》和刘镇伟执导的《大话西游3》将陆续上映，这三部电影风格迥异，各有卖相。

到了9月30日，国片大咖们全都来了。

首先是郭敬明的商业大作《爵迹》，此前该片仅仅是放出2分钟的预告片，就引来无数影评人花式狂骂，不难想象正片上映后将会是一场什么样的“腥风血雨”，真是替郭敬明着急啊。

同一天，大导冯小刚的新片《我不是潘金莲》也将上映。刘震云小说改编、范冰冰扮丑出演、冯小刚创新用圆形镜头——三大噱头，一个对策：买票！

此外，根据超人气作家张嘉佳同名小说改编的《从你的全世界路过》，以及著名动作片导演林超贤的新片《湄公河行动》，也都看中9月30日这个好日子，一起济济一堂，共抢票房。





