查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 审片室 ·洹河梦 24 ·安史之乱 17 ·图文：50部新片挤进9月档 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 国内 第11版 : 体育 第12版 : 娱乐周刊 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 经济 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 福彩 第9版 : 教卫 · 洹河梦 24 · 安史之乱 17 · 图文：50部新片挤进9月档 14 审片室 2016.8.27 星期六 洹河梦 24 楚天都市报讯 张立功 著长江文艺出版社



1991年，送陈新坐飞机回青海看望父亲



邓宇杰，最早是楚天儿童台主持人，后来到湖北交通广播，1999年元月，又回到楚天交通广播主持每天早上《城市新干线》节目。他在精心办好节目的同时，还为司机听友做了许多排忧解难的好事，深得广大司机的好评。《中华新闻报》曾载文介绍他的感人事迹。2000年6月30日，台党总支、台委会做出《关于开展向邓宇杰同志学习的决定》。同年8月8日，台党总支、台委会、台工会和团总支联合发文，授予邓宇杰“爱岗敬业标兵”光荣称号，并隆重召开全台干部职工大会，发出《关于进一步深入开展向邓宇杰同志学习的决定》。

接着，台里聘邓宇杰担任交通部主任，一次性奖励20万元，让其购买新房。2006年11月28日，楚天交通广播为他举办了盛大婚礼。目前，邓宇杰担任楚天交通广播副总监。

1989年夏季，我们从北京广播学院物色来两个新闻采编专业的学生。男生荣江涛，河南巩义市人。女生陈新，江苏泰州人。白岩松是他们俩的同班同学。这两位同志来台后，一直在新闻一线，干得很出色，都当过楚天台新闻中心副主任，现分别担任湖北广播电视台妇幼广播副总监、楚天音乐广播副总监。下面我来给读者讲讲发生在他俩身上的故事。

1991年一天下午，我正在会议室开每周一次的编前会，午间部节目监制黄前明走过来小声对我说：“陈新父亲患了肺癌，已经从青海格尔木转到西宁医院，准备这两天开刀，陈新想请假去西宁。”

我毫不迟疑地说：“让陈新赶紧回去。”“好，那我马上安排人帮她买火车票。”老黄边说边走，准备出门。

我把老黄喊回来说：“你让陈新乘火车，赶往西宁途中时间太长，会误了他父亲的动手术时间，赶紧设法帮她买一张飞机票。”

老黄出去一会儿又回来说：“武汉没有直飞西宁的航班，明天有飞兰州的航班，不巧票已售完。”

我思索片刻后回答：“我马上给甘肃电台领导打电话，让他们帮忙买一张由兰州到西宁的火车卧铺票。你去帮我打电话给省民航局办公室陈主任，让他给吴顺义局长报告，请一定设法解决一张武汉飞兰州的机票。”

第二天上午，我到省政府办事，顺路送陈新到南湖机场。我找到民航局办公室陈主任，他告诉我，吴局长正在想办法。我对一起来送陈新的黄前明说：“你一定要把陈新送上飞机，等起飞以后你才能返回台里。”

说完，我先走了。下午，黄前明告诉我，飞机起飞后他一直等到飞得看不见时才敢回来。

当陈新第二天一早赶到西宁医院时，他父亲一下从病床上坐起来说：“我的好女儿，怎么回来得这么快呀？”“听说您病了，台里很关心，让我乘飞机回来的。”女儿回答。

下期预告：5分钟之内，陈新和徐仲既解决了两地分居问题，又解决了崭新的住房一套





