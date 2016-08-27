查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 八卦阵 ·广告 ·图文：电视剧越来越精美也许只是为了卖游戏 ·图文：汉正广场潮流女装 引领江城潮流新风尚 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 国内 第11版 : 体育 第12版 : 娱乐周刊 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 经济 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 福彩 第9版 : 教卫 · 广告 · 图文：电视剧越来越精美也许只是 · 图文：汉正广场潮流女装 引领江 13 八卦阵 2016.8.27 星期六 图文：汉正广场潮流女装 引领江城潮流新风尚 楚天都市报讯 汉正广场位于拥有560年历史的汉正街核心地段，2016年8月28日，投资40亿元打造的时尚潮流专业卖场汉正广场即将盛大起航.



独特时尚原创中心 打造全民创想空间



汉正广场是汉正街传统风貌街区、商贸综合区和高尚生活服务区三大版块融汇之地，可以说是核心中的核心！汉正广场总经理黄剑介绍：汉正广场一期6万平米商业卖场，主要分为欧韩女装中心卖场、个性饰品卖场、原创视觉体验中心、美食汇以及地下停车场五大部分，可谓是吃喝玩乐一应俱全，是汉正街第一个以高级购物中心水准规划建设的批发市场，也将成为汉正街时尚的潮流女装和个性饰品卖场。

汉正广场在硬件上高标准、大投入，引进了国内国际知名精英商户，包括从韩国、广州、深圳、杭州等地时尚商户入驻，另一方面重点扶持本地原创设计师的成长和发展。汉正广场在一到四层设置了专业欧韩女装潮流卖场，六、七层设置原创设计中心和视觉体验中心，未来，汉正广场也必将成为时尚达人的聚集地。

汉正广场引领时尚，开拍《汉正街新传》微电影，采用汉正街正在经营的老板们本色出演，8月25日，第一部反映汉正街变迁的微电影，吸引汉正街百余名老板竞相参演，精彩纷呈，大家拭目以待。



时尚潮流新元素 引爆武汉新市场



为了传播时尚潮流新理念而举办的2016“汉正广场时尚节”也即将在8月28日—8月29日拉开帷幕。时尚节包括了“潮流时装走秀、欢乐啤酒节、‘0’元拍卖会、摇滚音乐节”等主题活动。时尚节总策划王嵩说“汉正广场时尚节是年轻人的时尚、本土的时尚、原创的时尚，和年轻朋友共同来创造、推广接地气的全民时尚！”王嵩介绍，除了邀请华中知名设计师张小七和G.Y.L和mayaa乐团、Mr.knowall、MMC乐队加入，并采用了网络直播形式，邀请了武汉本地多位网红直播。还有微信红包抽奖以及劲歌热舞表演，一定能给江城以及来自全国各地的消费者带来一场夏日狂欢盛宴！文张平





