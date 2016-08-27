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 第13版 八卦阵
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楚天都市报电子版
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13 八卦阵 2016.8.27 星期六
图文：汉正广场潮流女装 引领江城潮流新风尚
    楚天都市报讯 汉正广场位于拥有560年历史的汉正街核心地段，2016年8月28日，投资40亿元打造的时尚潮流专业卖场汉正广场即将盛大起航.

    独特时尚原创中心 打造全民创想空间

    汉正广场是汉正街传统风貌街区、商贸综合区和高尚生活服务区三大版块融汇之地，可以说是核心中的核心！汉正广场总经理黄剑介绍：汉正广场一期6万平米商业卖场，主要分为欧韩女装中心卖场、个性饰品卖场、原创视觉体验中心、美食汇以及地下停车场五大部分，可谓是吃喝玩乐一应俱全，是汉正街第一个以高级购物中心水准规划建设的批发市场，也将成为汉正街时尚的潮流女装和个性饰品卖场。
    汉正广场在硬件上高标准、大投入，引进了国内国际知名精英商户，包括从韩国、广州、深圳、杭州等地时尚商户入驻，另一方面重点扶持本地原创设计师的成长和发展。汉正广场在一到四层设置了专业欧韩女装潮流卖场，六、七层设置原创设计中心和视觉体验中心，未来，汉正广场也必将成为时尚达人的聚集地。
    汉正广场引领时尚，开拍《汉正街新传》微电影，采用汉正街正在经营的老板们本色出演，8月25日，第一部反映汉正街变迁的微电影，吸引汉正街百余名老板竞相参演，精彩纷呈，大家拭目以待。

    时尚潮流新元素 引爆武汉新市场

    为了传播时尚潮流新理念而举办的2016“汉正广场时尚节”也即将在8月28日—8月29日拉开帷幕。时尚节包括了“潮流时装走秀、欢乐啤酒节、‘0’元拍卖会、摇滚音乐节”等主题活动。时尚节总策划王嵩说“汉正广场时尚节是年轻人的时尚、本土的时尚、原创的时尚，和年轻朋友共同来创造、推广接地气的全民时尚！”王嵩介绍，除了邀请华中知名设计师张小七和G.Y.L和mayaa乐团、Mr.knowall、MMC乐队加入，并采用了网络直播形式，邀请了武汉本地多位网红直播。还有微信红包抽奖以及劲歌热舞表演，一定能给江城以及来自全国各地的消费者带来一场夏日狂欢盛宴！文张平


   