查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 娱乐周刊 ·广告：动向新闻 ·图文：能当橡皮人才是演员 ·秋云品牌婚介 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 国内 第11版 : 体育 第12版 : 娱乐周刊 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 经济 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 福彩 第9版 : 教卫 · 广告：动向新闻 · 图文：能当橡皮人才是演员 · 秋云品牌婚介 12 娱乐周刊 2016.8.27 星期六 只做“纸片人”的是明星 图文：能当橡皮人才是演员 楚天都市报讯 图为：马修在《达拉斯买家俱乐部》中

图为：马修正常照杰克在《夜行者》（左）和《铁拳》（右）中

图为：贝尔在《机械师》（左）和《美国骗局》（右）中

图为：胡杏儿在《肥田喜事》中

图为：“雷神”晒出的胖瘦对比照

图为：胡杏儿正常照



□楚天都市报记者戎钰



这几天，电视剧《微微一笑很倾城》热播，女主角郑爽瘦骨嶙峋的模样让网友我见犹怜，随即,某些明星为保持身材“十几年没吃饱饭”的传闻，也成为网友最新谈资。

但在即将公映的好莱坞动作片《铁拳》中，男主演杰克·吉伦哈尔则反其道而行之，激增20公斤出演壮硕拳击手。联想到杰克几年前曾极速瘦身20公斤出演阴郁狗仔，大批网友不禁感叹：只做“纸片人”的是明星，能当“橡皮人”的才是演员。



橡皮人1 杰克



凭借《断背山》成名时，杰克·吉伦哈尔是英俊帅气、体型匀称的小鲜肉，在帅哥如云的好莱坞并不出众。为了不被帅气外形限制戏路，2014年，杰克在电影《夜行者》里出演为成名不择手段的狗仔拍客，阴郁乖戾的形象让人耳目一新，而更可怕的是，该片开拍时，美国媒体偷拍到的杰克已两颊凹陷，瘦到“不成人形”。这种为戏疯魔的做派，让杰克迅速晋升至戏骨行列。

而在即将上映的《铁拳》中，他又从瘦削男充气般变身为肌肉猛男，成为好莱坞“橡皮人”军团中一员猛将。



橡皮人2 贝尔



克里斯蒂安·贝尔是“橡皮人”军团当之无愧的团长。不管用什么关键词搜索他的照片，都会看到一张他“皮包骨”的半裸照，那不是PS效果，而是他12年前在电影《机械师》里的真实剧照，也是他“橡皮人”生涯的辉煌起点。

在《机械师》里，贝尔饰演患有严重心理疾病的工人，为贴近角色，身高1.83米的他减重至55公斤，被医生勒令必须停止，否则有生命危险。之后，他先后为演《蝙蝠侠》增肥至85公斤，为《斗士》减到60公斤，最近一次玩命是为了《美国骗局》增肥至近100公斤……这样的戏疯子，是大写的演员。



橡皮人3 马修



马修·麦康纳曾多次被评为“全球最性感男人”，很多女影迷都不会忘记他在《猎杀U571》中的帅气军官形象。但演了半辈子帅哥，他突然领悟到“橡皮人”真理，这几年先在《魔力麦克》里增肥变壮，化身“秀色可餐”的夜店牛郎，后又在《达拉斯买家俱乐部》里减掉15公斤，变成形容枯槁的艾滋病患者，终于在2014年一举拿下奥斯卡影帝，成功翻身为妥妥的好莱坞一哥。



橡皮人4 海姆斯沃斯



凭《雷神》成名的克里斯·海姆斯沃斯，最大烦恼是总被当做“无脑肌肉男”。没法，谁让他在电影里不自觉展示了自己的肉体天赋呢，观众当然也就不自觉将他与性感男神划等号了。

如何从明星变成演员？“橡皮人”军团笑而不语。2015年，海姆斯沃斯在《海洋深处》里饰演捕鲸船大副，由于剧情涉及船员们被迫在海上漂流、挨饿，海姆斯沃斯于是在拍摄过程中疯狂减肥，不靠特效变成了海上饥民。他自己晒出的胖瘦对比图非常励志，“肌肉男”向“演技派”转型，成功！



中国橡皮人

张家辉一枝独秀？



盘点了那么多外国“橡皮人”，中国的演员有没有这本事？……张家辉挺身而出。

为在电影《激战》中饰演拳击手，已经40多岁的张家辉舍得一身剐，丢了半条命，练出一身腱子肉，激励无数影迷“放下筷子、迈开步子”。他也成为华语电影人里的最佳“橡皮人”。

此外，胡杏儿曾在连续剧《肥田喜事》里放弃偶像包袱，“胖成了一个圆球”，出演一位乐天胖姑娘。值得一提的是，拍完戏后，她立刻代言某瘦身中心，火速回归“纸片人”行列……

而说到演员为角色减肥的话题，冯小刚的《一九四二》曾引发网友抱怨：明明是饥民逃难，为什么每个演员的脸都圆乎乎的……





