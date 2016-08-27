查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 体育 ·C罗：这是最棒的一年 ·广告：动向新闻 ·汉军不容有失 ·图文：快乐篮球迎开学 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 国内 第11版 : 体育 第12版 : 娱乐周刊 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 经济 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 福彩 第9版 : 教卫 · C罗：这是最棒的一年 · 广告：动向新闻 · 汉军不容有失 · 图文：快乐篮球迎开学 11 体育 2016.8.27 星期六 今晚主场战大连一方 汉军不容有失 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者蔡毅）今晚7时35分，武汉卓尔将在主场迎战大连一方。对于此役，武汉队主帅费拉拉表示，这场比赛不容有失，必须全力以赴争取三分。

上轮客场对阵北京人和，武汉队失利之余还付出了两人停赛的代价。其中，周燎直接红牌被停赛两场，而宋志伟因累积四张黄牌本轮停赛。这意味着，武汉队在锋线和后腰这两个位置上人员捉襟见肘。赛前，卓尔俱乐部做着补救工作，对内谈话明确保级不可忽视，对外主动与球迷沟通获得更多的理解和支持。上轮，大连一方则主场险胜上海申鑫，目前还有冲超的希望。他们期待实现对卓尔的赛季双杀。

特别提醒

今日19时35分，武汉卓尔将在主场对阵大连一方。武汉文体频道现场直播，本报记者也将在荆楚网体育频道（http://sports.cnhubei.com）和“看楚天”APP进行文字直播，敬请关注。





