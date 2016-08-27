C罗：这是最棒的一年广告：动向新闻汉军不容有失图文：快乐篮球迎开学
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 第11版 体育
·C罗：这是最棒的一年
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·汉军不容有失
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楚天都市报电子版
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11 体育 2016.8.27 星期六
今晚主场战大连一方
汉军不容有失
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者蔡毅）今晚7时35分，武汉卓尔将在主场迎战大连一方。对于此役，武汉队主帅费拉拉表示，这场比赛不容有失，必须全力以赴争取三分。
    上轮客场对阵北京人和，武汉队失利之余还付出了两人停赛的代价。其中，周燎直接红牌被停赛两场，而宋志伟因累积四张黄牌本轮停赛。这意味着，武汉队在锋线和后腰这两个位置上人员捉襟见肘。赛前，卓尔俱乐部做着补救工作，对内谈话明确保级不可忽视，对外主动与球迷沟通获得更多的理解和支持。上轮，大连一方则主场险胜上海申鑫，目前还有冲超的希望。他们期待实现对卓尔的赛季双杀。
特别提醒
    今日19时35分，武汉卓尔将在主场对阵大连一方。武汉文体频道现场直播，本报记者也将在荆楚网体育频道（http://sports.cnhubei.com）和“看楚天”APP进行文字直播，敬请关注。


   