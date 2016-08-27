查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 国内 ·黄金时代婚恋中心 ·保税港全球商品自贸中心亮相珞珈创意城 ·图文：国家统计局原局长王保安被双开 ·江苏丰县书记不幸猝死高铁站 ·芳草地品牌婚介 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 国内 第11版 : 体育 第12版 : 娱乐周刊 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 经济 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 福彩 第9版 : 教卫 · 黄金时代婚恋中心 · 保税港全球商品自贸中心亮相珞珈 · 图文：国家统计局原局长王保安被 · 江苏丰县书记不幸猝死高铁站 · 芳草地品牌婚介 10 国内 2016.8.27 星期六 芳草地品牌婚介 政府批准实名制服务直至成功 楚天都市报讯 地址：江汉区解放大道374号游子乡大厦

女部

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心好体健温柔，独自经营多年收入稳

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心成家男士，不论你在哪里，有缘速

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资虽富，但倍感孤单，寻忠厚男上门当

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年帮助有困难的人，与夫创业几十

年，不幸夫病故，孤单的我身心疲

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善良有女人味，自办工厂多年却留下

孤单的我辛苦支撑，生意进入旺季本

人精力有限，寻懂我爱我的重情男成

家帮我，有意请来电。15623881161

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贤惠，自办大型工厂，资产丰厚，但金

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11.物流女老总：53岁，丧偶无负担，性

格温和善良女人味浓，退休后经营夫

留下的物流公司，住房优，资丰却倍感

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限，有缘可上门查看。15607175882

12.朴实善良女：55岁，丧偶，一女外

嫁，温和善良会持家，退休随夫经商多

年收入稳，多套住房，真诚寻一位本分

老实的男士上门帮我打理生意共同

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13.富有孤女：57岁，丧偶无子女，

肤白显年轻，有房多套，现做生

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现经营老公留下的大型机械厂资金

雄厚，诚寻知冷知热的男士共同生活，

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15.孤单女厂长：59岁，丧偶无负担，父

母双亡，自营大型工厂多年，常年资助

山区孤儿和福利院老人，诚寻本分忠

厚男，我愿为你付出所有，财产由你子

女继承，其他不限。18627740962

16.相伴晚年：60岁，丧偶，膝下无

子女，医生退休，温和善良独居，夫

病故留下房产多套，租金丰，寻健

康老伴上门婚后助你子女创业助

房，其他不限。15327384287

17.孝女为母寻伴：61岁，退休另做生

意，性格温和出生农村，怀念农村平静

生活，女儿支持母亲寻找后半生的依

靠，如你健康真心相信我们一定会开

心到白头，其他不限。15623881161

18.风韵犹存女：62岁，肤白丰满显年

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19.退休女医生：63岁,丧偶,一女外

嫁,会持家会照顾人,住房门面出租,

退休后在私人医院坐诊，诚寻健康男

上门地区年龄不限，合缘速婚，可到你

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20.富老太：64岁，丧偶无孩，退休后接

管夫留下的大型企业,生意红火财源

旺盛，虽有财富但很孤单，诚寻有后人

的老伴上门共度晚年，不论贫富才貌，

有缘可上门,速婚。15527201233

21.寻老伴：65岁,丧偶，一女国外，夫

因病去世，无依靠的我有退休工资,房

两套，为了晚年不孤单,真诚寻伴，其

他不限。15527291318

22.女医生真心成家：67岁，丧偶无孩，

夫去世后留下大型工厂和商铺出租，

资产雄厚，家业无后继承，寻有子女老

伴相伴，产业由你子女继承，也可投

资，年龄贫富不限。15623881161

23.女教师等你来陪：68岁，丧偶无孩，

善良会持家，教师退休住房多套，人到

晚年只想找位老伴相互扶持走完人

生，只要你真心对我我会让你幸福度

过晚年，其他不限。15607175882

24.找老伴：69岁,丧偶,一女外嫁,干

部退休,孤儿出生,私房拆迁获补偿生

活无忧，为老有所依靠急找健康的老

伴一起说说心里话相互照顾，不求才

貌，只求真心。15527201233

温馨提示：慎重选择真诚交往





