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楚天都市报电子版
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10 国内 2016.8.27 星期六
江苏丰县书记不幸猝死高铁站
只身一人提行李去北京谈项目 当地干部称他非常敬业
    楚天都市报讯 据澎湃新闻报道 8月24日上午9时30分，微博网友@范儿翘在徐州东站通过安检后，准备乘坐手扶电梯上二楼候车室。
    电梯上升过程中，@范儿翘发现旁边的人行楼梯上围了一群人，一位中年男子躺在地上一动不动，一位年轻男子正为其不停按压心脏。“我顺手拍下了一段视频，心想应该会有用处。后来我再去看时没人了，以为没事了，没想到人最终还是没救过来。”
    @范儿翘拍下的这个人，是江苏丰县县委书记王立权。
    记者从知情人士处了解到，当天早上，王立权只身一人带着行李，准备乘坐高铁赴北京谈一个工业项目。然而，就在登上高铁前一刻，王立权突发心脏病，后经抢救无效去世，年仅52岁。
    多名徐州东站站台工作人员向记者证实了@范儿翘所拍视频的真实性。据多名车站工作人员及丰县当地官员称，当时，王立权只身一人进站乘车，上楼梯往二层候车室走时突然倒下。
    发现情况后，车站工作人员以及几位有医学背景的乘客赶到，对王立权进行心肺复苏。十分钟后，王立权被就近送到解放军九七医院进行抢救。
    然而，人最终还是没有救过来。据丰县官方通报，王立权于24日上午11:20去世。25日，解放军九七医院方面表示，王立权“到医院时其实就已经没了”。“24号早上，王书记一个人拖着个拉杆箱去北京谈一个工业项目，如果当时有个人陪在身边，恐怕也就没事了。”一位丰县官员感慨道。
    就在王立权倒在前往北京路上的同时，丰县多位领导干部正在北京学习。
    24日上午，由部分县领导和单位“一把手”参加的北京大学丰县领导干部“两学一做”研修班结业。一位参加研修的丰县官员表示，他们是在结业后听到了王立权突然去世的消息，感到十分震惊和悲痛。“真的太突然了，之前没听说他身体有什么问题，很开朗的一个人，工作上非常敬业。”


   