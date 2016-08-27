查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 国内 ·黄金时代婚恋中心 ·保税港全球商品自贸中心亮相珞珈创意城 ·图文：国家统计局原局长王保安被双开 ·江苏丰县书记不幸猝死高铁站 ·芳草地品牌婚介 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 国内 第11版 : 体育 第12版 : 娱乐周刊 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 经济 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 福彩 第9版 : 教卫 · 黄金时代婚恋中心 · 保税港全球商品自贸中心亮相珞珈 · 图文：国家统计局原局长王保安被 · 江苏丰县书记不幸猝死高铁站 · 芳草地品牌婚介 10 国内 2016.8.27 星期六 图文：国家统计局原局长王保安被双开 大搞权色交易 涉嫌受贿犯罪 楚天都市报讯 图为：王保安

图为：霍肖宇



据新华社电日前，经中共中央批准，中共中央纪委对国家统计局原党组书记、局长王保安严重违纪问题进行了立案审查。

经查，王保安毫无政治信仰，长期搞迷信活动，严重违反政治纪律和政治规矩，在重大问题上发表违背中央精神的言论，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，频繁出入高档酒店及高消费娱乐场所；道德沦丧，大搞权色、钱色交易；违反组织纪律，利用职务上的影响在干部选拔任用方面为亲属谋取利益；违反廉洁纪律，利用职务上的便利为亲属经营活动谋取利益，收受礼品、礼金；利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物，涉嫌受贿犯罪。

王保安身为党的高级领导干部，理想信念丧失，严重违反党的纪律，且党的十八大后仍不收敛、不收手，性质恶劣、情节严重。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央纪委常委会议审议并报中共中央批准，决定给予王保安开除党籍处分；由监察部报国务院批准，给予其开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。



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王保安之妻被解聘



近日，中国银河证券股份有限公司在港交所发布公告表示，鉴于霍肖宇不能正常履行职责，公司从即日起不再聘任其为公司执行委员会委员及副总裁。

今年初，银河证券发布公告表示，公司副总裁霍肖宇因个人原因，正在配合司法机关工作。

除了券商高管，霍肖宇还有一个身份，是王保安的妻子。

霍肖宇1988年7月获中国人民大学经济学学士学位，2003年12月获香港中文大学工商管理硕士学位。

霍肖宇曾任职于财政部。历任银河证券副总裁；银河国际控股董事、董事长；银河证券执行委员会委员。





