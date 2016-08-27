查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 教卫 ·幸福港湾 ·美好佳缘 ·图文：武汉一药厂违规生产滴眼剂被查 ·中小学校招教师 来者过半是硕士 ·广告：动向新闻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 国内 第11版 : 体育 第12版 : 娱乐周刊 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 经济 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 福彩 第9版 : 教卫 · 幸福港湾 · 美好佳缘 · 图文：武汉一药厂违规生产滴眼剂 · 中小学校招教师 来者过半是硕士 · 广告：动向新闻 9 教卫 2016.8.27 星期六 中小学校招教师 来者过半是硕士 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭会桥）武汉市教育局昨日通报，今年直属中小学校拟聘用的57名教师中，达到硕士及硕士以上学历的有33人。

记者发现，此次招聘中，硕士报考首选中学，如西藏中学招聘8名教师，清一色都是硕士学历。武汉外校和武汉实验外校共招聘9名教师，其中有8名是硕士学历。一名到武汉外校应聘的硕士向记者坦陈：“我喜欢教师职业，也喜欢这里的工作环境。”另一名有过教学经历的硕士表示，当中学老师，“能真切感受到被尊重”。

武汉市一所高中校长认为，研究生的供给相对过剩，加上武汉不断改善的教育环境，都促使教师队伍高学历人才增加。“研究生以上学历报考教师的人数，有逐年增加趋势。”武汉市教育局人士分析，硕士生选择当中学教师，跟整个社会重视教育、教师待遇提高、相对稳定的工作环境等有关。此外，就业竞争压力，也促使一些硕士选择中学任教。





