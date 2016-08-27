幸福港湾美好佳缘图文：武汉一药厂违规生产滴眼剂被查中小学校招教师 来者过半是硕士广告：动向新闻
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第9版 教卫
·幸福港湾
·美好佳缘
·图文：武汉一药厂违规生产滴眼剂被查
·中小学校招教师 来者过半是硕士
·广告：动向新闻
楚天都市报电子版
----  
 
9 教卫 2016.8.27 星期六
中小学校招教师 来者过半是硕士
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭会桥）武汉市教育局昨日通报，今年直属中小学校拟聘用的57名教师中，达到硕士及硕士以上学历的有33人。
    记者发现，此次招聘中，硕士报考首选中学，如西藏中学招聘8名教师，清一色都是硕士学历。武汉外校和武汉实验外校共招聘9名教师，其中有8名是硕士学历。一名到武汉外校应聘的硕士向记者坦陈：“我喜欢教师职业，也喜欢这里的工作环境。”另一名有过教学经历的硕士表示，当中学老师，“能真切感受到被尊重”。
    武汉市一所高中校长认为，研究生的供给相对过剩，加上武汉不断改善的教育环境，都促使教师队伍高学历人才增加。“研究生以上学历报考教师的人数，有逐年增加趋势。”武汉市教育局人士分析，硕士生选择当中学教师，跟整个社会重视教育、教师待遇提高、相对稳定的工作环境等有关。此外，就业竞争压力，也促使一些硕士选择中学任教。


   