查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 教卫 ·幸福港湾 ·美好佳缘 ·图文：武汉一药厂违规生产滴眼剂被查 ·中小学校招教师 来者过半是硕士 ·广告：动向新闻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 国内 第11版 : 体育 第12版 : 娱乐周刊 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 经济 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 福彩 第9版 : 教卫 · 幸福港湾 · 美好佳缘 · 图文：武汉一药厂违规生产滴眼剂 · 中小学校招教师 来者过半是硕士 · 广告：动向新闻 9 教卫 2016.8.27 星期六 美好佳缘 诚信品牌婚介实名登记服务直至成功 楚天都市报讯 公司地址：武汉市硚口区中山大道282号万信大厦1906室

女部

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甜美，本分善良，常年经营家族生

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居,漂亮温柔自做生意,收入稳,孤单

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9.招夫上门：51岁，丧偶，独女国外，

肤白丰满，辛苦创业多年，收入丰

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暖的男士，我会视你孩为亲生，贫富

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10.特别急急急：53岁，丧偶无负担，

夫海外意外身亡，我处理家产携资

回国，现一人身心无归宿，寻有责任

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11.好女人：55岁，丧偶，一女国外已

成家，夫病故留下丰厚产业，常做好

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好想找个老伴，不在乎你一无所有，

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12.善良女：58岁，丧偶，一女国外定

居，气质优雅显年轻，从事教育工作

多年，能做一手好菜，私房拆迁有补

偿，诚寻有爱心体贴男，若你喜欢经

商可助你发展。13296505018

13.回国老太：61岁，丧偶无孩，肤白

显年轻，经商多年，创下丰厚家业，

独居宽房，寻身体好，有修养的男士

共度夕阳，婚后房产可赠予你子女，

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14.急找老伴：63岁，丧偶无负担，肤

白端庄显年轻，在国外度过大半辈

子，现在落叶归根，想给漂泊的身心

找个归宿，若你健康有子女，我可去

你处购房安家，助你子女发展事业，

其他不限。15342353971

15.夕阳红：65岁，丧偶无孩，温柔体

贴，脾气好，人品好，独居退休，另有

门面出租，资产雄厚，人到晚年好孤

单，寻真心善良老伴上门，若有缘，我

可为你付出一切。15623751881

温馨提示：慎重选择真诚交往





