查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 福彩 ·广告 ·图文：凝聚公益力量 铸就坚强后盾 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 国内 第11版 : 体育 第12版 : 娱乐周刊 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 经济 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 福彩 第9版 : 教卫 · 广告 · 图文：凝聚公益力量 铸就坚强后 8 福彩 2016.8.27 星期六 孤儿大学生患重病 湖北福彩再伸援手 图文：凝聚公益力量 铸就坚强后盾 楚天都市报讯 图为：省福彩中心副主任陈红（右）陪送刘青兰同学进入检查室



□楚天都市报记者曹磊 通讯员罗广博陈灏 摄影：楚天都市报记者王永胜



8月25日下午，受省福利彩票发行中心委托，省福利彩票发行中心副主任陈红来到武汉市协和医院外科楼12楼病房，看望正在这里接受治疗的孤儿大学生刘青兰，并送上3万元临时救助金。陈红勉励刘青兰同学勇敢地和病魔作斗争，希望她早日康复，重返校园，实现心中的梦想。



花季女孩 命运多舛



明亮的大眼睛，洁白整齐的牙齿。记者见到正在等候做检查的刘青兰时，她脸上始终挂着淡淡的笑容。如果不是手臂上缠绕着的针管和守在身边表情凝重的妹妹，大家很难把这位乐观的姑娘与癌症联系在一起。

刘青兰今年24岁，是咸宁市通山县人。家中姐妹两个，她是老大。3岁时，刘青兰的父亲因车祸去世；2009年底，母亲因患精神疾病离世。今年6月，她年迈的外公又因病去世，就剩下姐妹俩和外婆相依为命。

在多年来连续遭受家庭巨大变故的过程中，刘青兰仍然刻苦学习。因为母亲曾罹患精神病，2012年高考时，刘青兰决心报考湖北大学心理学专业。她暗自发誓，要努力学习，成为社会有用之才。

大学4年，刘青兰顺利完成了学业，还参加了研究生考试。今年7月，刘青兰收到了梦寐以求的湖北大学发展与教育心理学硕士研究生通知书。正当她憧憬着即将开始的研究生生活时，一场灾难向她袭来。

8月14日，刘青兰在医院体检时意外地查出患有结肠癌。这个消息犹如晴天霹雳，让年轻的她顿时有些不知所措。



民政福彩 坚强后盾



刘青兰是不幸的。成长时期，未能在父母身边撒娇；考上研究生，却又身患重病。

同时，刘青兰又是幸运的。2013年至2015年，她在连续接受湖北福彩公益金资助孤儿大学生项目的资助下，顺利完成了大学学业。此次身患重病，福彩大家庭再次向她伸出了援助之手。

在与陈红副主任交谈时，刘青兰提到最多的两个字就是“感谢”。

刘青兰说：“在这个世上，除了把我抚养成人的外婆，最想感谢的就是湖北福彩多年来对我的支持和帮助。如果没有他们再三资助，我根本无法完成大学四年的学业，更不敢面对这犹如天文数字般的高昂医疗费。希望我的病能快点好起来，早日开始研究生生活，以后回馈社会。”

从刘青兰那坚定的话语中，我们感受到迫切想要报答社会的信念已在她内心深处扎了根，立志要将爱传递下去。

看着乐观而又坚强的刘青兰，陈红副主任关切地说：“你就是我们福彩大家庭的孩子，湖北民政、湖北福彩永远是你坚强的后盾。今后我们一起努力，祝你早日战胜病魔，去帮助更多需要帮助的人。”



爱心传递 生生不息



刘青兰对在场的记者说：“真的非常感谢湖北福彩。正是有了大家的鼓励和支持，才使我有勇气能继续生活下去。我会积极配合医生治疗，快点好起来，完成心理学专业相关科研教程。这是我一直以来的梦想啊。”

在接受记者采访时，陈红说：“这次3万元的爱心专款代表着湖北福彩的一份心意，希望能让她感受到社会的温暖。我们得知，还有不少爱心人士和机构也在关心刘青兰同学。我们希望社会各界与湖北福彩一起，共同关爱和帮助她走出困境，让她的梦想尽早实现。”

在大家正与刘青兰话别时，医院护士通知她该去做检查了。刘青兰缓慢起身，在陈红主任陪送下，走向检查室。看着她们的背影，记者和其他病友纷纷给予她鼓励：“刘青兰加油，你会好起来的！”“别害怕，大家都是你坚强的后盾！”

湖北福彩，凝聚公益湖北力量。福彩把每个人的点滴之爱，汇聚成爱的海洋。这种爱是一股巨大的力量，践行着“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨；这种爱是一份美好的希望，犹如心中的梦想终将会实现。





